CAIRO, TRENO NON SI FERMA AL BINARIO: 28 MORTI/ Egitto, incendio alla stazione: video

Emerge qualche dettaglio aggiuntivo sull’incidente ferroviario verificatosi oggi al Cairo, in Egitto, dove un treno ha preso fuoco all’interno della centralissima stazione Ramses provocando un bilancio purtroppo provvisorio di 28 morti e 52 feriti. Come riportato dai media locali, tra cui il quotidiano Al Ahram a causare il rogo sarebbe stato che la locomotiva non si sarebbe fermata alla fine del binario andando a sbattere violentemente contro la piattaforma. Dalle prime notizie, non ancora confermate da fonti ufficiali, l’incendio sarebbe divampato quando un locomotore ha centrato una cisterna di carburante. Sul posto sono presenti in questo momento decine di ambulanze, nel frattempo il premier Moustafa Madbouly ha promesso che i responsabili dell’incidente saranno assicurati alla giustizia. (agg. di Dario D’Angelo)

INCIDENTE FERROVIARIO AL CAIRO

Una mattinata di inferno alla stazione ferroviaria Ramses, nel centro de Il Cairo, dove un vasto incendio ad un treno ha portato il panico e scatenato le fiamme per larga parte della struttura tra le più trafficate d’Egitto. Secondo le ultimissime notizie filtrate dall’Agi, i morti sarebbero 28 e i feriti più di 50: una autentica carneficina con un mistero all’origine e i soccorsi ancora in corso d’opera tra decine di autoambulanze accorse sul territorio. La stazione Ramses è la principale della capitale egiziana e dopo il maxi incendio occorso stamattina è stata chiusa ai viaggiatori per consentire i soccorsi: sul sito Al Ahram si legge che un treno avrebbe sbattuto violentemente contro la piattaforma per cause ancora imprecisate dando così luogo ad rogo enorme contro il quale lottano disperatamente diverse squadre di pompieri. Secondo invece fonti semi-ufficiali (citata la polizia senza però una nota ancora ufficiale dalle autorità del Cairo), l’incendio è scoppiato quando un locomotore ha colpito una cisterna di carburante.

INFERNO AL CAIRO: E NON È LA PRIMA VOLTA..

Inferno dicevamo e inferno appare dalle prime immagini in arrivo dal Cairo: fiamme dovunque, stazione devastata e migliaia di passeggeri corsi in ogni direzione per evitare nuove esplosioni. «Ero in piedi sulla piattaforma e ho visto il treno schiantarsi contro la barriera» ha raccontato alla Reuters una testimone del maxi incendio alla stazione Ramses, «tutti hanno iniziato a correre ma molte persone sono morte dopo l’esplosione della locomotiva». Intanto Mohammed Said, il capo dell’ospedale della Cairo Railroad, spiega alle agenzie locali che «il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente»: la fama della sicurezza ferroviaria in Egitto è pari a quella dell’India o del Bangladesh dove avvengono incidenti anche peggiori praticamente ogni settimana. Ricordiamo tra tutti l’agosto del 2017, quando 43 persone erano morte e 100 erano rimaste ferite nella collisione tra due treni passeggeri nei pressi di Alessandria. Come però ricorda l’Agi, «Il bilancio più pesante, in termini di vite umane, appartiene all’incidente avvenuto nei pressi del Cairo nel 2002, quando un treno sovraffollato prese fuoco e nel rogo morirono più di 370 persone».





© RIPRODUZIONE RISERVATA