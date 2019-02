NANGA PARBAT, LA MONTAGNA ASSASSINA/ 8.126 metri: morto il 28% degli scalatori

Sarà pure colpa di un ché di leggendario che ha contaminato la realtà, ma se il Nanga Parbat viene chiamato dagli scalatori “la montagna assassina”, allora qualcosa di vero dev’esserci in questa inquietante nomea. Non c’è solo l’azzardo degli alpinisti, gli errori umani che segnano la scalata e portano alla morte. C’è pure il dato che non mente, quello sull’indice di mortalità, inferiore soltanto all’Annapurna, pari al 28%. Vuol dire che quasi uno scalatore su tre muore nel tentativo di raggiungere la vetta. Ci vuole più di un pizzico di follia, dunque, per lanciarsi in un’impresa storica, perché il rischio di incontrare difficoltà com’è successo a Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi sulle montagne del Pakistan, è altissimo. Reinhold Messner, uno dei più grandi alpinisti della storia, raccontò che la leggenda del Nanga Parbat come montagna “mangia uomini”, nacque negli anni Trenta, quando molti tedeschi che avevano provato a scalarla morirono provando a conquistarne la vetta. Il primo a riuscirvi fu Hermann Buhl, nel 1953.

NANGA PARBAT, LA MONTAGNA ASSASSINA

Con i suoi 8126 metri di altezza, il Nanga Parbat non è la vetta più alta della catena dell’Himalaya, in Pakistan. Eppure il suo nome evoca immagini di terrore misto a gloria. Perché, sono concordi gli alpinisti, è più difficile riuscire a scalare questa “montagna assassina” che non la montagna più alta del Pianeta: l’Everest. Su quel gigante della Terra non soffiano i venti di bufera che sferzano gli scalatori, rendendo la stagione invernale quella più pericolosa e allo stesso tempo più pregna di gloria in caso di scalata portata a termine. Sul Nanga Parbat la temperatura può scendere fino a 50 gradi sotto lo zero: è un inferno gelato. Gli italiani lo hanno domato: Reinhold Messner nell’inverno del 1970 riuscì col fratello Gunther a scalarlo creando quella che sarebbe poi passata alla storia come “la via Messner”. Fu proprio durante quella scalata che il fratello Gunther perse la vita, vittima anche lui della “montagna assassina”. Non il primo, neanche l’ultimo, inchinatosi a “Diamir”, “il re delle montagne”.

