Nigeria, soldati pregano l’Eucaristia/ Video, lodano Gesù durante guerra a Boko Haram

La Nigeria, uno dei più grandi e popolosi stati africani, è divisa quasi a metà tra popolazione di fede cristiana e musulmana. Gli islamici generalmente vivono nelle regioni a nord del paese, ma comunque nel paese si mescolano le comunità di fedi differenti. Da molti anni proprio nelle regioni del nord infuria una devastante caccia ai cristiani, da parte di estremisti islamici, quelli del gruppo di Boko Haram, legati ad al Qaeda che hanno massacrato in dozzine di attentanti anche nelle chiese i cristiani per costringerli ad abbandonare quelle zone. Il governo fino a oggi non si è mai dimostrato in grado di combatterli in modo adeguato, si parla anche di complicità, ma comunque le forze armate nigeriane sono presenti in quelle regioni nel tentativo di sconfiggere il terrorismo.

INGINOCCHIATI DAVANTI AL CORPO DI CRISTO

Molti di loro sono cristiani e un video pubblicato dal sito it.aleteia mostra un gruppo di loro, mentre sono impegnati in azioni di combattimento, fermarsi alcuni minuti e inginocchiarsi a pregare davanti all’Eucarestia. Il filmato è stato postato su twitter dall’attivista pro-vita nigeriano Obianuju Ekeocha, che ha commentato come il video mostra i soldati “mentre lodano Gesù nella mia lingua con le stesse parole che usiamo per salutare un re (Jesus Igwe!)”. Un segno commovente di grande fede questo video, in un paese dove nonostante le persecuzioni il numero dei cattolici è aumentato dai 19 milioni del 2005 agli oltre 50 del 2010. Tantissime anche le vocazioni, più di 2mila nuovi sacerdoti e 4mila religiose.

