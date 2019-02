Terremoto a Londra/ Scossa M 3.7 all’aeroporto di Gatwick: panico Uk per raro evento

Una forte scossa di terremoto nella notte è avvenuto a Londra, caso più unico che raro specie per il grado di magnitudo registrato, 3.7 sulla scala Richter: evidente il panico generato nella gente in Regno Unito per nulla abituata alle anche minime scosse del terreno non propriamente “sismico”. Nelle prime ore di questa mattina il terremoto di lieve entità ha fatto letteralmente tremare la città di Londra, senza causare alcun danno per fortuna: il sisma ha avuto epicentro a circa 3 km dall’aeroporto di Gatwick, il secondo scalo della capitale inglese, che per qualche ora ha tenuto alcuni voli in stretto controllo e verifica prima del via libera proprio per timore di altre scosse sismiche. Stando alle agenzie sismiche inglesi e americane, il terremoto è durato circa 5-6 secondi ma è stato avvertito da tutta la popolazione di Londra e periferia: giusto per capire come in Regno Unito non siano abituati a situazioni del genere, l’ultimo evento era avvenuto in Galles nel febbraio 2018 in Galles aprendo tra l’altro un dibattuto riguardo “l’intensificarsi” dei fenomeni dopo decenni.

PANICO A LONDRA PER L’EVENTO RARISSIMO

Gli abitanti di Londra, come se fossero dei “semplici” cittadini di Marche o Abruzzo, si sono subito precipitati su Twitter per cercare di comprendere cosa stesse succedendo e – qui a differenza dei nostri compaesani – hanno impiegato diversi minuti prima di capire che si trattasse di una scossa di terremoto abbastanza potente. A Gatwick hanno confermato di aver sentito la scossa durante la notte, ma non ci sono conseguenze sull’attività dell’aeroporto: «Mi sono svegliata verso le 3 del mattino, pensavamo fosse un elicottero proprio sopra la nostra testa, mi sono riaddormentata e poi svegliata con la casa che tremava», ha spiegato una testimonianza vicina a Gatwick ai colleghi del Daily Mail. La rarissima scossa di terremoto ha fatto scatenare subito i dibattiti e gli interventi dei geologi inglesi che da tempo mettono in “dubbio” la teoria di una attività tettonica periodica che solo ogni 200 o 300 anni sarebbe sfociata in un terremoto.

