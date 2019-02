Netanyahu sarà incriminato per corruzione/ Israele, caos Premier prima delle Elezioni

Benjamin Netanyahu, Premier d’Israele, sarà incriminato per tre casi diversi di corruzione e frode: la tv di stato lo ha rilanciato nelle scorse ore spiegando come la decisione del procuratore generale Avichai Mandelblit verrà resa nota a livello ufficiale nella giornata di domani. La bufera politica non potrà che scatenarsi comunque nei prossimi giorni nonostante la decisione presa dalla procura di Tel Aviv che ha deciso di formalizzare l’incriminazione solo dopo le Elezioni in Israele che si terranno il prossimo 9 aprile (dopo l’annuncio di voto anticipato dello scorso gennaio, ndr): in questo modo il Premier Netanyahu, ancora candidato per la rielezione, potrà superare il periodo elettorale senza essere costretto a presentarsi in tribunale per l’incriminazione con l’accusa di corruzione. Come spiega ancora la tv di stato dello Stato Ebraico, il giudice Mandelblit ha comunque quindi di chiedere l’incriminazione per 3 inchieste su casi di corruzione che inevitabilmente potranno avere un impatto importante (se non decisivo) sul voto d’aprile.

LE TRE INCHIESTE CONTRO IL PREMIER ISRAELIANO

Corruzione, abuso di fiducia e frode: le tre accuse lanciate contro Benjamin Netanyahu sono altrettanto gravi e riguardano tre diversi procedimenti frutto di inchieste durate per mesi dalla Procura d’Israele. «Nella prima Netanyahu è accusato di aver lavorato per assicurare una politica governativa favorevole agli interessi di Shaul Elovitch, proprietario dell’azienda delle telecomunicazioni Bezeq, in cambio di una copertura mediatica positiva da parte del sito di notizie collegato, Walla», spiega l’Agi. Il secondo caso vede Netanyahu sospettato di aver ricevuto doni di lusso da persone facoltose in cambio di favori personali o finanziari; il terzo ed ultimo «riguarda invece la ricerca di un accordo con l’editore del quotidiano Yedioth Ahronoth per avere una copertura mediatica positiva in cambio di una legge che avrebbe limitato il rivale, il giornale Israel Hayom». Il premier si difende e rilancia la sua innocenza, «non ho mai fatto nulla e sono sempre stato accusato, ma sono innocente in tutti i casi di cui vengo accusato».

