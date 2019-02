Trump-Kim “Nessun accordo raggiunto”/ Summit interrotto ad Hanoi: non c’è l’intesa

Nessun accordo sul nucleare fra Donald Trump e Kim Jong-un, in occasione del vertice bilaterale di ieri ad Hanoi, in Vietnam. Il summit, che sembrava iniziare nel migliore dei modi con le dichiarazioni ottimistiche dello stesso tycoon Usa, si è di fatto interrotto a seguito della mancata intesa fra le parti in gioco. Di conseguenza è saltato anche il pranzo in programma oggi fra Kim e Trump, con l’annuncio “Il programma è cambiato”. «Il presidente USA Donald J. Trump e il presidente Kim Jong-Un – il comunicato ufficiale della Casa Bianca – hanno avuto riunioni ottime e costruttive ad Hanoi, Vietnam, il 27-28 febbraio 2019. I due leader hanno discusso di economia e dei vari modi per portare avanti la denuclearizzazione. In questo momento non è stato raggiunto alcun accordo, ma i rispettivi team sono ansiosi di incontrarsi in futuro». Kim puntava a rilanciare dal punto di vista economico la propria nazione, ma in cambio Trump chiedeva che la stessa Corea del Nord venisse completamente denuclearizzata, con un occhio di fatto alle elezioni del 2020.

TRUMP-KIM “NESSUN ACCORDO RAGGIUNTO

La Corea del Nord sarebbe stata anche disposta alla denuclearizzazione totale, ma in cambio voleva che anche gli Stati Uniti facessero lo stesso, o meglio, rimuovessero “l’ombrello nucleare” che protegge gli alleati Giappone e Corea del Sud, serie minacce per Pyongyang. Non tutto comunque è da buttare via. Un vis-a-vis è sempre una cosa positiva, significa che c’è un intento iniziale di due persone per trovare un accordo, ed inoltre, è impensabile che Trump e Kim, che fino a meno di un anno fa minacciavano di farsi la guerra l’un l’altro, possano raggiungere i propri obiettivi dopo due summit. Servirà ancora del tempo, ma la sensazione è che molto lentamente, come è giusto che sia, si arriverà a ciò che Stati Uniti e Corea del Nord chiedono e vogliono.

