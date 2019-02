Brexit, Theresa May “Scadenze ok ma con un nuovo accordo”/ La premier chiede il sostengo di Corbyn

Lunga intervista sulla Brexit rilasciata quest’oggi dalla premier britannica Theresa May, al Sunday Telegraph, noto tabloid britannico. Il primo ministro inglese si è detto determinato a rispettare i tempi dell’uscita dall’Unione Europea, il cui termine ricordiamo scadrà il prossimo 30 marzo, e si dice pronto a tornare a Bruxelles per siglare un nuovo accordo, con «un mandato nuovo, nuove idee e rinnovata determinazione». Fino ad oggi i vertici dell’Ue hanno fatto chiaramente capire che quella siglata è fino ad oggi l’unica intesa possibile, e nessuno ha mai aperto ad una nuova negoziazione, ma la May si dice sicura di poter ottenere un nuovo lasciapassare da parte di Bruxelles, che modifichi la spinosa questione del Backstop, il confine fisico, fra Belfast e Dublino. La premier May ha invocato a riguardo il sostegno di Jeremy Corbyn, leader dei laburisti nonché storico oppositore dello stesso primo ministro.

BREXIT, THERESA MAY “SCADENZE OK MA CON UN NUOVO ACCORDO

Quella che porta a Bruxelles, spiega il massimo rappresentante britannico, è una «battaglia per la Gran Bretagna». Stando a quanto sostiene la May, Corbyn starebbe pensando che sia giusto rivedere il nodo del backstop, anche se ufficialmente lo stesso non ha mai sostenuto pubblicamente. L’idea della leader dei Tory è quella di individuare un’alternativa valida al confine fisico, definendo dei limiti di tempo o negoziando un nuovo accordo di uscita che non obblighi la Gran Bretagna a rimanere di fatto intrappolata nei meccanismi di mercato dell’Unione Europea a tempo pressoché indeterminato. Peccato però che come detto sopra, Bruxelles abbia già respinto le due opzioni appena elencate, e di conseguenza non è ben chiaro su quali basi la stessa May sia così ottimista. Se, come sembra, l’Ue respingerà ogni nuovo “deal”, tre potrebbero essere gli scenari possibili, a cominciare dall’uscita senza accordo, che però sembra totalmente improbabile viste le gravi conseguenza che comporterebbe. La seconda opzione è quella di una posticipazione dell’uscita, ma anche in questo caso cambierebbe ben poco, e infine il terzo scenario, un nuovo referendum sulla Brexit.

