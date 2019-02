Caos Venezuela, nuove proteste contro Maduro/ Ultime notizie, appello Usa ai militari: “unitevi a Guaidó”

Non c’è pace per il popolo del Venezuela: ancora ieri (e sono attese per la giornata di oggi) nuove proteste in piazza contro il dittatore Maduro, con migliaia di persone che richiede con forza nuove elezioni per rimettere Caracas in un “tentativo” di riforma democratica dopo il lungo e devastante periodo del chavismo. Le proteste pacifiche di piazza richieste dal presidente ad interim Juan Guaidó ieri sono state un successo in termini di numero ma al momento non sono servite a costringere Maduro qualche passo indietro: la situazione internazionale e i rapporti sempre più tesi tra Russia e Usa non aiutano di certo una “pax” diplomatica nel breve periodo e Caracas diventa un simbolo per guerre e obiettivi ben oltre il Venezuela. Importante va detto l’appello fatto sempre ieri in piazza dal Generale dell’Aeronautica Venezuelana Francisco Esteban Yánez Rodríguez che, primo nelle Forze Armate, si schiera apertamente con Guaidó: «Mi rivolgo a voi per annunciare che non riconosco l’autorità dittatoriale di Nicolas Maduro e riconosco il deputato Juan Guaidò come presidente incaricato della repubblica bolivariana del Venezuela». Secondo il generale, «il 90% della forza armata non sta con il dittatore».

MADURO INSISTE, “NUOVE ELEZIONI MA SOLO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE”

Un appello che certamente avrà fatto piacere alla Casa Bianca dopo che ancora nelle ultime ore l’amministrazione Usa ha lanciato un nuovo accorato appello ai militari del Venezuela: «Washington chiede a tutti i membri dell’esercito di seguire l’esempio del generale Yanez e di proteggere i manifestanti pacifici». Dal fronte di Maduro invece, tale appello rappresenta una prova evidente del tentativo americano di destituire il potere di Maduro e impiantare un Governo “amico”. In merito alla situazione tutta interna italiana del caos in Venezuela, fanno ancora discutere le parole del dittatore sul presunto “appoggio di Roma” alla sua presidenza: il M5s è diviso, mentre la Lega è compatta nel condannare Maduro volendo seguire l’Europa nella sua alleanza con Guaidó. È di ieri sera il commento alquanto piccato del Sottosegretario agli Esteri, il leghista Guglielmo Picchi: «Caro Nicolas Maduro lascia subito. Nessuna solidarietà da Roma. Non ti riconosciamo come presidente. Elezioni subito». Nuovo appello poi lanciato dagli italiani in Venezuela nelle proteste di piazza, «Salvini e Di Maio, non si può essere contro i diritti umani, seguite Guaidó e non riconoscete Maduro!» anche se va detto che finora gli unici non convinti della nuova svolta venezuelana sembrano essere proprio i Cinque Stelle.

