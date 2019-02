“Mio marito è un petomane”: sposa ottiene il divorzio/ Richiesta accolta per meteorismo coniuge: giusta causa

“Mio marito è petomane”: e una sposina non solo chiede ma ottiene il divorzio dal suo ex compagno. La curiosa storia delle nozze lampo messe in crisi dal meteorismo dell’uomo arriva negli ultimi giorni dall’Egitto dove una donna di 26 anni ha deciso di chiedere la separazione dall’uomo che aveva sposato solamente un mese prima a causa di un problema particolarmente imbarazzante e che probabilmente aveva destabilizzato la vita della stessa coppia. Le motivazioni che la neo sposina ha addotto per giustificare la sua richiesta di divorzio era il fatto che il compagno puzzasse troppo a causa dei continui peti e che quindi per lei la situazione in casa si era fatta insostenibile. E in poco tempo il caso è stato rilanciato dai principali media del Paese nordafricano e ha anzi travalicato i confini egiziani.

DIVORZIO A CAUSA DEL METEORISMO DEL MARITO

Insomma, è stato il meteorismo del marito, che pare soffra di problemi al colon e anche allo stomaco, il motivo che ha portato la donna a chiederne immediatamente il divorzio: tuttavia pare che la sposa avrebbe comunque chiesto al diretto interessato di provare a curarsi ma, di fronte al diniego assoluto di quest’ultimo, ha deciso di usare le maniere forti e di lasciarlo. Ed è stata accontentata dato che le sue tesi sono state accolte, specie di fronte alla motivazione del compagno che avrebbe provato a giustificarsi dicendo che per lui i peti sono solamente una sorta di sollievo per lo stomaco. “Gli ho chiesto di andare dal dottore per farsi visitare ma lui ha rifiutato” ha raccontato la donna alla stampa locale, spiegando che durante la comune convivenza sotto lo stesso tetto “gli odori cattivi erano incontrollabili e non si poteva oramai più andare avanti così”.

