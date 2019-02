Parigi, incendio in un palazzo: 8 morti/ Video, fiamme di natura dolosa “Scene di violenza incredibile”

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nelle scorse ore in quel di Parigi. Nella notte fra lunedì 4 e martedì 5 febbraio, un palazzo di otto piani situato nel 16esimo arrondissement, ha preso fuoco per cause ancora di accertare. Purtroppo vi sono 8 morti, e una trentina di feriti fra cui anche tre vigili del fuoco che sono rimasti leggermente ustionati durante le operazioni di salvataggio. I soccorritori parlano di “scene di incredibile violenza”, e secondo le prime informazioni, anche se il tutto verrà approfondito nelle prossime ore, non è da escludere che l’incendio sia stato di natura dolosa, e una donna sarebbe già stata arrestata. A bruciare è stato l’intero blocco di appartamenti del settimo e ottavo piano di una palazzina degli anni ’70 di rue Erlanger, e l’incendio è stato decisamente impressionante visto che è divampato attorno all’una della scorsa notte e i vigili del fuoco sono tutt’ora impegnati a domarlo. Numerose le persone che sono riuscite a mettersi in fuga salendo sul tetto, poi messi in salvo dai pompieri. Più in basso il video dell’incendio

PARIGI, INCENDIO IN UN PALAZZO: 8 MORTI

Non è da escludere che il bilancio di otto morti possa ulteriormente aggravarsi, come riferiscono gli stessi soccorritori impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme «perché l’incendio è ancora in corso tra il settimo e l’ottavo piano». La zona in cui si è verificato l’incendio è una delle più popolate di Parigi, dove sorge ad esempio il Trocadero, con vista sulla Torre Eiffel, ma anche il Parco dei Principi, lo stadio del Paris Saint Germain, e ancora, il Bois de Bologne e numerosi negozi e ristoranti. Clement Cognon, portavoce del servizio antincendio, ha spiegato: «Abbiamo dovuto effettuare molti salvataggi, tra cui alcune persone che si erano rifugiate sui tetti». Almeno due edifici circostanti il palazzo interessato dalle fiamme sono stati evacuati. Di seguito il video di quanto accaduto

