Operava solo con la licenza media/ Catturato truffatore di Venezia spacciatosi per chirurgo inglese

Ha operato per un anno avendo solamente la licenza media. E’ questa l’assurda vicenda riguardante Matteo Politi, ragazzo italiano che si è spacciato un professore inglese, tale Matthew Mode, chirurgo plastico con esperienza internazionale nel Regno Unito, Italia, Spagna e Romania, ma che in realtà non aveva nemmeno ottenuto il diploma. A smascherare la truffa sono stati alcuni colleghi dello stesso Politi, dopo che il finto medico ci ha impiegato quattro ore per rimuovere una protesi al seno, un intervento considerato di routine per cui di solito basta un’ora. Qualche sospetto era comunque già venuto presso l’ospedale in cui “Matthew” operava, visto che lo stesso dottore non era in grado di indossare correttamente i guanti chirurgici, ne di lavarsi le mani nel modo corretto. L’uomo è comunque riuscito a farla franca operando in quattro diverse cliniche rumene, Euromedical, Monza, Prestige, e MH Medical Group, senza aver alcuna competenza.

OPERAVA SOLO CON LA LICENZA MEDIA: CATTURATO TRUFFATORE DI VENEZIA

Ci si domanda come possa aver svolto il proprio lavoro in dodici mesi, e soprattutto, ad aver ottenuto il parere favorevole del ministro della salute per operare. Gli mancava l’opinione obbligatoria del Collage of Physicians, ma le cliniche in cui ha lavorato gli permettevano comunque di operare grazie ai numerosi finti attestati di cui disponeva, fra cui alcuni prestigiosi studi negli Stati Uniti. Dopo una dozzina di interventi e dopo aver gestito centinaia di persone in quel di Bucarest, si è scoperto che si trattava appunto di Matteo Politi, truffatore di Venezia con dei precedenti simili in Italia. Nel 2010 era infatti riuscito ad ingannare ben sei ospedali e ad aprire un centro estetico spacciandosi per Luigi Vincenzo Politi, medico realmente esistente ma completamente estraneo ai fatti. Il ministro della sanità rumeno, Sorina Pintea, ha spiegato che si indagherà a fondo per cercare di capire come lo stesso abbia potuto truffare tutti per un anno.

