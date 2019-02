Venezuela, Guaidó chiede incontro a Salvini e Di Maio/ Ultime notizie “elezioni libere”: Maduro stoppa aiuti

“Se Maometto non va alla montagna…”: ecco, la montagna in questione è Juan Guaidó e nel caso tutto eccezionale fuor di metafora, i “Maometti” sono Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il caos in Venezuela finora vede l’Italia come unica “big europea” a non aver ufficialmente riconosciuto il Presidente ad interim (proclamatosi tale tramite leggi democratiche e non come qualcuno afferma nel Movimento 5 Stelle “con un colpo di stato”, ndr). La situazione pende sempre di più verso una guerra civile con il dittatore-presidente Nicolas Maduro che anche oggi ha minacciato, senza molti giri di parole, di mettere in carcere tutti i leader “sovversivi” dell’opposizione (o quantomeno quelli che ancora non vi sono in galera, come appunto Guaidó): per questo motivo oggi il Presidente ad interim ha spedito una lettera personale ai due vicepremier del Governo italiano chiedendo un incontro a Roma «nel più breve tempo possibile con la nostra delegazione». L’obiettivo è chiaro, convincerli (più Di Maio che Salvini, va detto, dopo che il leader della Lega ha detto lunedì «non stiamo facendo una bella figura, subito destituire il dittatore Maduro») che l’appoggio a Guaidó significa appoggio per elezioni libere ed immediate: «ho scritto a Salvini e Di Maio chiedendo un incontro urgente finalizzato ad uno scambio di opinioni sulla decisiva transizione che stiamo vivendo in Venezuela. In particolare vorremmo poterLe rappresentare la necessità che in Venezuela si possa giungere in tempi rapidi, e grazie al sostegno della Comunità internazionale, a libere elezioni democratiche». L’Italia viene vista come crocevia importante per due ordini di motivi: in primis, rappresenta una delle comunità più numerose all’interno del Venezuela e una presa di posizione decisa del Governo Conte potrebbe spostare e non poco il sostegno alla causa democratica verso nuove elezioni libere. In secondo luogo, l’Italia è l’unico grande Paese europeo (con tutto il rispetto di Bulgaria, Portogallo, Irlanda e Romania) a non aver preso una posizione chiara: con il “Sì” del M5s invece anche gli organi Ue potrebbero avere più mani libere nel sostenere la causa di dialogo mantenendo una buona equidistanza dall’irruenza di Donald Trump.

LA MEDIAZIONE DELLA CHIESA, LA “MANO DURA” DI MADURO

È di stamattina l’approvazione dell’Assemblea nazionale venezuelana – di cui è Presidente proprio Guaidó – dell’ingresso nel Paese di diversi aiuti umanitari in arrivo da Colombia, Uruguay e Stati Uniti ma il regime di Maduro ha bloccato tutto il ponte al confine con lo stato colombiano, impedendo a medicinali, alimenti e generi di prima necessità di raggiungere le popolazioni venezuelane che da mesi vivono in uno stato di perenne povertà e insufficienza di viveri. «A Cúcuta non entrerà nessuno – ha detto Maduro stamattina – Cosa pensano di fare? Come se noi non avessimo alcuna forza militare su cui contare per difendere il Venezuela. Qui non entrerà nessun soldato invasore, da qualsiasi parte provenga. Ve lo assicuro io, in quanto comandante della forza armata nazionale bolivariana». Nel marasma generale, con la Russia e la Turchia che continuano invece a sostenere di contro la presidenza Maduro, è la Chiesa ad aver preso una posizione non da tutti accettata ma che tenta il più possibile di trovare una mediazione tra le parti: dopo che il Papa si è detto disposto ad incontrare le due fazioni («solo se sono disposti tutti e due»), la Conferenza dei vescovi di Caracas ha fatto sapere «Invitiamo tutta la popolazione a partecipare all’Eucaristia domenica 10 febbraio, e a pregare in tutte le chiese, nelle nostre case e comunità, chiedendo al Signore di concederci la pace, la riconciliazione, la libertà e la salute spirituale e corporale, e a realizzare creativamente gesti di fratellanza e solidarietà nelle diverse comunità». Non solo, per i vescovi cattolici l’impegno è tutto improntato ad evitare lo scoppiare della guerra e nello stesso tempo “combattere” per la libertà di un Paese: «invitiamo tutto il popolo venezuelano a dare il meglio di sé, ognuno nel suo ambito di lavoro e di azione perché con l’unità, la solidarietà e la responsabilità etica, con spirito disteso, cerchiamo il bene comune e lavoriamo senza sosta per la ricostruzione della democrazia e dell’intera nazione, evitando ogni spargimento di sangue, come ha detto Papa Francesco».

