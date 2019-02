Padre Dall’Oglio è vivo/ Ultime notizie, il Times “In mano all’Isis, pronto ad essere rilasciato”

Sarebbe vivo padre Paolo Dall’Oglio. Il 64enne prete italiano rapito nel 2013 in Siria, precisamente a Raqqa, sarebbe ancora nelle mani dei suoi rapitori ma fortunatamente in vita. A riportare la notizia è il Times, uno dei più autorevoli quotidiani della Gran Bretagna, secondo cui il nostro connazionale sarebbe nelle mani dello Stato Islamico assieme ad altri due ostaggi occidentali. Dall’Oglio sarebbe infatti detenuto dall’Isis con John Cantlie, giornalista di origini britanniche, e un’infermiera della croce rossa nata in Nuova Zelanda. Secondo il Times l’Isis sarebbe ormai accerchiato, e starebbe cercando di inserire i tre ostaggi in una trattativa con le forze dell’ordine, in cambio di un addio alle zone al momento presidiate. In particolare lo Stato Islamico sarebbe in trattativa con le forze arabe curde appoggiate dall’esercito degli Stati Uniti: gli estremisti dell’Islam sono pronti a rilasciare i tre ostaggi in cambio di un passaggio sicuro.

PAOLO DALL’OGLIO È VIVO

Sono quindi quasi sei anni (29 luglio 2013) che i tre occidentali, (compreso il padre gesuita) sono nelle mani dell’Isis, e la loro cattura risale ai primi giorni di ascesa al potere del noto gruppo terroristico. La notizia è stata anticipata da fonti curde al quotidiano britannico Times, e non è ancora stata confermata, ma la sensazione è che la notizia sia reale. Tra l’altro tale articolo giunge due giorni dopo le recenti dichiarazioni del sottosegretario britannico all’Interno, Ben Wallace, che durante un briefing alla stampa ha dichiarato che il giornalista John Cantlie sarebbe ancora vivo. L’ultima sua apparizione risale al 2016, e spesso e volentieri il collega inglese è apparso in numerosi video propagandistici dello stesso Stato Islamico. Nell’ultimo filmato mostrato, si vedeva il britannico a Mosul nel nord dell’Iraq. Di Dall’Oglio, invece, non si hanno notizie ufficiali dal 2017, da circa due anni. Per la sua liberazione si è speso tanto il Vaticano, con Papa Francesco che negli ultimi anni e mesi ha lanciato numerosi appelli chiedendo appunto il suo rilascio e quello degli altri due occidentali rapiti.

