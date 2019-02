VENEZUELA, MADURO RESPINGE DOCUMENTO MONTEVIDEO: “NO A NUOVE ELEZIONI”/ “Mogherini destinata a fallimento”

Non arretra Nicolas Maduro e in conferenza stampa da Caracas fa sapere di non essere d’accordo con il contenuto del documento del Gruppo di Contatto internazionale della Ue presentato a Montevideo che domanda “un approccio internazionale comune per sostenere una risoluzione pacifica e democratica” della crisi in Venezuela. Nuove elezioni presidenziali “credibili”: questo uno dei punti principali del documento che Maduro non è disposto ovviamente ad accettare. Per questo nel mirino finisce “Lady Pesc”: “Federica Mogherini è destinata al fallimento se continua ad ascoltare la destra venezuelana. Io – ha aggiunto – riceverò comunque qualsiasi inviato del gruppo che vorrà incontrarmi”. Una mezza apertura che non riguarda però gli aiuti umanitari offerti dalla comunità internazionale, definiti dal dittatore come una manovra “spettacolo”.

MADURO, “NO NUOVE ELEZIONI”

Dunque Nicolas Maduro pare intenzionato a tenere il punto e a non mettere in discussione la propria presidenza. Forte del supporto dell’esercito, il dittatore ostenta sicurezza e, come riportato da Rai News, dichiara:”Respingiamo il partito preso” del gruppo di contatto di Montevideo di nuove elezioni. Rispetto alla volontà di impedire lo “show” degli aiuti umanitari da parte di Maduro, forte è arrivata la presa di posizione del suo principale oppositore, l’autoproclamato presidente Juan Guaidó, riconosciuto presidente ad interim del Venezuela da Usa e Unione Europeo che ha definito “un crimine di lesa umanità” impedire l’ingresso nel Paese agli aiuti umanitari ammassati in Colombia. “Voglio vedere quanti militari saranno disposti a commettere il crimine di lesa umanità nel non permettere di salvare le vite della popolazione più vulnerabile del nostro Paese”, ha detto Guaidó.

