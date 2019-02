Liquore corretto con metanolo: 39 morti/ Avvelenamento a una festa: strage nel nord dell’India

Gravissimo episodio di avvelenamento in India: 39 persone sono morte dopo aver bevuto del liquore contaminato. La notizia è riportata in queste ore da tutti i principali quotidiani online, e racconta di una vera e propria strage causata dal metanolo. In diversi villaggi situati nel nord della nazione, 39 persone sono decedute dopo aver bevuto una bevanda alcolica prodotta in maniera clandestina, contenente appunto del metanolo tossico. Una morte in massa dovuta al fatto che il liquore è stato bevuto in occasione di una festa tradizionale che si celebrava appunto nelle scorse ore. Oltre alle 39 vittime vi sono numerosi feriti, al momento una trentina, ma non è da escludere che il bilancio possa ulteriormente aggravarsi nelle prossime ore. Stando a quanto riferito dalle autorità, 26 persone sono morte nello stato di Uttar Pradesh, a circa 300 chilometri a est di Nuova Delhi, la capitale, mentre altre 13 sono decedute nell’Uttarakhand.

INDIA, 39 MORTI DOPO AVVELENAMENTO

In concomitanza con le morti sono scattate le indagini e le forze dell’ordine hanno arrestato 8 presunti fornitori del liquore in questione, e sospeso 35 pubblici ufficiali, fra cui 12 agenti di polizia coinvolti nel losco contrabbando di liquori. Il metanolo, noto anche come alcol metilico, è inodore e incolore e spesso e volentieri viene usato per sofisticare il vino in maniera illegale, proprio perché altamente tossico. La dose letale per una persona varia da 0.3 a un grammo per ogni chilogrammo di peso corporeo, e di conseguenza è facile comprendere come siano morti i 39 cittadini indiani. Purtroppo è pratica comune in quella zona del mondo distillare in maniera illegale gli alcolici, dove le persone più povere non possono permettersi i liquori classici, ricorrendo quindi a queste pratiche che vanno al di là della legge. I liquori così prodotti costano di meno ma sono altamente pericolosi perché non controllati e a volte mischiati con prodotti chimici e pesticidi.

