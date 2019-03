Bin Laden, taglia su figlio Hamza/ Al Qaeda, 1 milione dollari per l’erede terrorista

Tale padre, tale figlio: cominciamo con un’ovvietà, ci perdonerete, per raccontare la storia di Hamza Bin Laden il figlio del più (tristemente) famoso Osama, mente di Al Qaeda e responsabile degli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Gli Stati Uniti hanno messo in questi giorni una taglia da un milione di dollari per informazioni sul figlio di Osama ritenuto dai servizi segreti la figura dell’estremismo islamico di Al Qaeda e non solo. Di fatto, come rilancia l’Ansa, la ricompensa è destinata per chi possa fornire possibili indicazioni su dove viva e dove possa organizzare le “missioni” terroristiche dei suoi adepti jihadisti. Dall’Iran alla Siria, dall’Afghanistan fino al Pakistan: i luoghi dove Hamza Bin Laden si è spostato negli anni sono parecchi, specie dopo la cattura e misterioso omicidio del padre nel 2 maggio 2011. Stando a quanto riportato dalla Bbc sarebbero diversi i messaggi audio e video che invitavano i seguaci militanti ad attaccare gli Stati Uniti e l’intero Occidente, nella più fedele “tradizione” di famiglia.

LE LETTERE DEL PADRE E LA “CARRIERA” DEL TERRORISTA

Nella foto qui sopra è ancora un bambino ma al momento dovrebbe avere sui 30 anni e da qualche anno è sposato con la figlia di Mohammed Atta, terrorista egiziano anche lui celeberrimo e noto per aver dirottato uno dei quattro aerei commerciali utilizzati negli attacchi alle Twin Towers e Pentagono. La notizia fece parecchio scalpore anni fa con il rilancio di Al Qaeda che passava proprio dalle nozze dei giovanissimi “eredi” del terrorismo pre-Isis: «Pensaci due volte prima di ripercorrere i passi di tuo padre. Stai entrando in zone orribili della tua anima», disse lo zio di Hamza riferendosi al nipote, avvisandolo di come sarebbe divenuta la sua vita se avesse percorso le stesse orme del padre. Ecco che ora, con la taglia fissata dagli Usa, si “conferma” il piano diabolico di Osama che voleva lasciare al figlio l’eredità economica ma soprattutto di gestione del potere jihadista “alternativo” allo Stato Islamico. In un filmato del 2005, lo si vede, appena adolescente, partecipare a un assalto contro forze di sicurezza pachistane nel Waziristan: la Cia tra l’altro dopo aver ucciso il padre Osama trovò diverse lettere nel rifugio di Abbottabad dove la mente dell’11 settembre cercava di indirizzare il figlio alla jihad e all’eredità in Al Qaeda. Da oggi (ma non solo) comincia una nuova ricerca serrata che probabilmente impiegherà anni, esattamente come avvenuto con il tremendo terrorista OBL.

