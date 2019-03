Daniele Nardi, russi rinunciano a ricerche/ Nanga Parbat, i droni l’ultima speranza

Si complica e non poco la ricerca degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard che purtroppo dal 24 febbraio scorso si trovano dispersi sul Nanga Parbat, la tristemente famosa “montagna assassina” in Pakistan alta 8126 metri (la nona più alta al mondo). Dopo diversi giorni di ricerche ostacolate dalle condizioni meteorologiche e dalla parallela crisi diplomatica tra Pakistan e India con la chiusura parziale dello spazio aereo per gli scontri in Kashmir, la spedizione di russi partita dal campo base del K2 per cercare i due alpinisti dispersi, ha rinunciato per i timori di valanghe e le condizioni proibitive del meteo. A questo punto scatta, come spiega Repubblica, il piano B messo in atto dalle autorità locali: l’alpinista basco Alex Txikon ha messo a disposizione i suoi tre “super droni” dotati di una potenza particolare che permette il volo in alta quota. Tali droni dovrebbero poter sorvolare la zona dello Sperone Mummery dove ieri si sono scorse le tende di Nardi e Ballard, a oltre 6mila metri di altitudine. Secondo quanto spiegato dallo staff di Daniele Nardi sulla pagina Facebook, il piano disperato per trovare i due poveri alpinisti prevede di prelevare Txikon con tre collaboratori (tra cui un medico) e portarli nelle posizioni più vicine possibili alla prete Diamir sul Nanga Parbat.

RISCHIO VALANGHE SUL NANGA PARBAT

A quel punto, nelle prossime ore, l’alpinista basco potrebbe attivare i droni in ricerca dei due dispersi da giorni nelle condizioni più tremende, pur essendo Nardi e Ballard due superesperti del mestiere. Resta però un problema anche per questo piano B, dopo la rinuncia “via terra” della spedizione russa per il fortissimo timore valanga: per poter attuare l’operazione droni, occorrono tutte le autorizzazioni al volo, ma che lo spazio aereo pachistano è ancora chiuso a causa delle suddette tensioni. Per provare a sbloccare la situazione, «l’ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo è in costante contato con lo stato Maggiore dell’Aereonautica Pakistana e con l’organizzazione dei soccorsi», spiegano ancora i collaboratori di Nardi su Facebook. Alla fine la situazione potrebbe sbloccarsi visto anche la scoperta fatta ieri da un elicottero che ha avvistato la tenda dei due alpinisti riaccendendo almeno parzialmente le speranze di poterli trovare ancora vivi e sani sulla parete della “montagna assassina”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA