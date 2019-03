Blackout in Venezuela: 15 morti/ 4 giorni senza luce, Guaidò “Non ci spaventerete”

Quarto giorno di blackout in Venezuela e i morti aumentano. Ad oggi, dopo che il paese dell’America latina è rimasto senza luce e corrente per ben 96 ore, sono 15 le persone decedute, tutti pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere nazionali, che necessitavano di interventi che senza corrente non si potevano effettuare. Tutte le vittime erano pazienti in dialisi con insufficienze renali gravi, come riferito da diverse fonti di un ONG: «Tra ieri e oggi, ci sono stati 15 decessi per mancanza di dialisi – il commento allarmante di Francisco Valencia, direttore del gruppo per i diritti della salute di Codevida – la situazione delle persone con insufficienza renale è molto difficile, critica, stiamo parlando del 95% delle unità di dialisi, e oggi probabilmente si raggiungerà il 100%, che sono paralizzate a causa dell’interruzione di corrente». In Venezuela vi sono più di 10mila pazienti che necessitano di dialisi, che a questo punto sono in serio pericolo se la corrente non dovesse tornare il prima possibile.

BLACKOUT IN VENEZUELA: 15 MORTI

Una situazione insostenibile a cui il popolo venezuelano ha risposto con nuove manifestazioni e nuovi cortei convocati da Juan Guaidò, il leader dell’assemblea nazionale auto-proclamatosi presidente per destituire il dittatore Maduro. «Pensano di spaventarci oggi – le parole dello stesso politico attraverso il proprio profilo Twitter – ma avranno una sorpresa dal popolo e dalla piazza. Pretendono di prenderci per stanchezza, ma non hanno alcuna chance di contenere un popolo che è determinato a ottenere la fine dell’usurpazione. E oggi lo faremo vedere per strada. Attenti”, conclude». Manifestazioni o meno, il Venezuela necessita il prima possibile di energia elettrica e sono molti quelli convinti che dietro il blackout a livello nazionale vi sia la mano di Maduro, che starebbe cercando in questo modo di isolare i “protestanti”, portandoli allo stremo. Una mossa vile che segue il blocco degli aiuti umanitari inviati da Stati Uniti e Unione Europea, alle frontiere con i paesi confinanti. Una situazione che sta divenendo insostenibile e che potrebbe sfociare ben presto in un intervento armato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA