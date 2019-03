Si schianta aereo dell’Ethiopian Airlines: 157 persone a bordo/ Era diretto a Nairobi

Tragedia nei cieli africani dove un Boeing 737 della compagnia aerea Ethiopian Airlines, è precipitato stamattina. L’incidente, come riferiscono i principali quotidiani nazionali in questi ultimi minuti, sarebbe avvenuto fra la capitale dell’Etiopia, Addis Abeba, e Nairobi, capitale del Kenya. A darne notizia è stato il primo ministro etiope attraverso un post sul proprio profilo Twitter in cui ha scritto: «A nome del governo e del popolo etiope le più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari». A bordo del volo di linea della Ethiopian Airlines (volo ET302) decollato da Addis Abeba diretto a Nairobi vi erano 157 persone, di cui 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. Subito dopo il decollo dallo scalo di Bole, all’incirca dopo sei minuti, il velivolo ha fatto perdere ogni contatto radar, come confermato dall’operatore di volo della stessa compagnia aerea. Non è chiaro se vi siano dei sopravvissuti fra le 157 persone a bordo, ma stando alle parole del premier etiope le notizie sarebbero tragiche.

SI SCHIANTA AEREO DELL’ETHIOPIAN AIRLINES: 157 PERSONE A BORDO

L’incidente sarebbe avvenuto alle ore 8:44 di stamane, pochi minuti fa, e sulle cause dello schianto non vi sarebbe al momento alcuna ipotesi, anche perché non è stato ancora diramato un comunicato ufficiale da parte della compagnia aerea di bandiera dell’Etiopia, ne tanto meno dalle autorità aeroportuali. La Ethiopian Airlines è considerata una delle migliori compagnie aeree dell’intero continente africano, con una flotta di aerei moderni (si parla di un centinaio di aerei, in particolare Boeing 737 e 787), che trasportano passeggeri in ben 80 diverse località di tutto il mondo. L’ufficio del primo ministro ha spiegato che sul luogo dello schianto, al momento non meglio identificato, sono state inviate numerose squadre di soccorso che si stanno occupando della ricerca di eventuali sopravvissuti nonché della messa in sicurezza della zona. Sono attese novità e aggiornamenti nel corso di tutta la mattinata.

