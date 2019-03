Aereo caduto in Etiopia: ritrovata scatola nera/ 157 morti: Ue monitora Boeing 737Max

È stata ritrovata poche ore fa la scatola nera del volo Boeing 737 della compagnia Ethiopian Airlines partito da Addis Abeba, in Etiopia, e diretto a Nairobi: l’aereo caduto sugli altipiani etiopi pochi minuti dopo il decollo ha provocato 157 morti, nessun sopravvissuto nel “cratere” causato dalla velocissima precipitazione da quota ancora non altissima proprio per le difficoltà riscontrate subito dal pilota a bordo del 737 Max (una delle versioni più moderne del velivolo tra i più utilizzati al mondo). Intanto la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte degli italiani, le 8 vittime che purtroppo erano a bordo assieme agli altri passeggeri senza scampo dopo la caduta sugli altipiani vicino ad Addis Abeba: sul fronte indagini, Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max con una breve nota «A seguito del tragico incidente del 10 marzo Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura e la decisione è presa in via precauzionale. La compagnia – conclude il comunicato – diffonderà ulteriori informazioni non appena disponibili». La Cina pure ha ritirato al momento tutti i modelli Boeing 737 Max mentre l’Europa ha deciso di monitorare ma non stoppare i voli: «E’ troppo presto per fornire indicazioni alle compagnie europee, o per agire, ha detto il portavoce. L’Easa è in contatto con l’autorità americana Federal Aviation Administration (Faa) e con le autorità etiopi».

CHE COSA È SUCCESSO: LE POSSIBILI CAUSE

L’aereo etiope è caduto alle ore locali 8.44 (le 6.44 in Italia), solo 6 minuti dopo il decollo per motivi ancora sconosciuti: il pilota aveva segnalato alcuni problemi e chiesto di far ritorno alla base, accordata subito dopo, ma non c’è stato il tempo di virare indietro e lo schianto è stato praticamente istantaneo. Per questo motivo il ritrovamento avvenuto della scatola nera permetterà di comprendere meglio i reali motivi dietro la misteriosa caduta a pochi mesi dall’altra in Indonesia, sempre dello stesso medesimo modello di aereo intercontinentale. Il CEO di Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, oltre a confermare la bravura del pilota per fugare ogni dubbio di errore umano, ha visitato il luogo dell’incidente e ha detto che «è troppo presto per capire se l’aereo sia caduto o se abbia tentato un atterraggio di emergenza». Intervistato da Rai News24 Danilo Recine dell’Anpac (Associazione Piloti Aviazione Commerciale) ha provato a dare le prime ipotesi su cosa possa essere successo nella tragedia dell’Ethipian Airlines: «si parla molto di un’analogia con uno stesso tipo di aereo precipitato in Indonesia dopo 13 minuti dal decollo, sembrano simili in effetti ma i dati sono ancora troppo pochi per capirlo. Aereo ultramoderno e tra i più diffusi, al momento però non possiamo dare previsioni affrettate». Secondo ancora Recine, il pilota ha comunque il potere di bypassare la tecnologia in caso di anomalie e difficoltà: «quello che di solito rappresenta il pericolo maggiore per il pilota è capire in tempo rapido il tipo di problema-emergenza in corso. In questo caso credo sia successo qualcosa di davvero grave che in pochissimo tempo ha purtroppo portato al disastro aereo cui abbiamo assistito»,conclude il rappresentate Anpac di fronte alla tremenda tragedia che ha tolto la vita di Tusa, degli altri 7 italiani a bordo e di tutte le 157 vittime del disastro aereo in Etiopia.

