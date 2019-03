Al Bano nella lista nera dell’Ucraina/ “Minaccia la sicurezza nazionale”

Dopo Michele Placido, è il turno di un altro grande artista italiano: Al Bano è finito nella lista nera dell’Ucraina. Il cantante è stato inserito nell’elenco stilato dal ministero della Cultura di Kiev relativo agli individui «che costituiscono una minaccia alla sicurezza nazionale». La lista, compilata e aggiornata in base alle richieste del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, dei servizi di sicurezza e del Consiglio della televisione e radio nazionali, comprende 147 persone: l’agenzia Interfax evidenzia che Al Bano è stato inserito con il numero 48 a decorrere dallo scorso marzo 2019. L’artista pugliese pagherebbe la popolarità nei paesi dell’ex Unione Sovietica, nonchè le sue simpatie politiche per il presidente russo Vladimir Putin.

AL BANO LISTA NERA DELL’UCRAINA: LE SUE FRASI SU PUTIN

Al Bano, finito nella bufera anche per l’appoggio al segretario leghista Matteo Salvini, recentemente ha parlato in termini molto positivi di Vladimir Putin: «Lo sostengo da tempi non sospetti. È un grande. Ha un senso religioso della vita. Ha il pugno di ferro e non ci vedo nulla di male. Poco prima di Natale sono stato l’unico cantante straniero ad esibirmi ai 100 anni del Kgb alla presenza di Putin», queste le sue parole ai microfoni del Corriere della Sera in un’intervista del gennaio 2018. La Stampa evidenzia che il 10 dicembre 2018 era stato inserito nella stessa lista anche l’attore-regista Michele Placido, che figura al numero 103; anche lui aveva espresso commenti positivi per l’operato del presidente russo: «Putin è il numero uno in Europa per politica estera, la sua Russia ortodossa, a differenza del debole Occidente, è un baluardo contro l’Islam, al quale in questo momento vanno mostrati i muscoli».

