Bresciana 26enne uccisa a Manchester/ Lala Kamara, morta in casa: fermati due giovani

Lala Kamara, 26enne bresciana di origini senegalesi, è stata trovata uccisa in casa a Manchester, dove da qualche tempo si era trasferita per cercare lavoro. La ragazza, rinvenuta senza vita sabato sera, aveva festeggiato il suo compleanno circa un mese fa e ieri avrebbe dovuto iniziare il suo nuovo lavoro da infermiera. Dopo essersi trasferita nella cittadina inglese con l’intento di cominciare una nuova vita, Lala si era messa d’impegno e stava iniziando ad ottenere le sue soddisfazioni. Come riportato da Il Messaggero, in un primo momento aveva svolto qualche lavoretto saltuario, tra cui quello di baby-sitter. La giovane però si era iscritta ad un concorso per infermiera e lo aveva vinto: tutto dunque sembrava procedere per il meglio fino al giorno della tragedia, con il corpo della ragazza trovato senza vita nella sua abitazione.

BRESCIANA 26ENNE UCCISA A MANCHESTER

La 26enne bresciana Lala Kamara sarebbe stata uccisa a Manchester: è questo il convincimento degli inquirenti che indagano sul caso. Dopo il ritrovamento del corpo della ragazza, come riportato da Metrodakar, sarebbero stati fermati due giovani senegalesi, rispettivamente di 21 e 25 anni, ritenuti coinvolti nella morte della giovane italiana. I genitori della vittima sono stati informati dell’accaduto domenica, da un’amica della figlia, e il papà è già volato a Manchester per parlare con i poliziotti e tentare di capire quali possano essere le ragioni che abbiano portato alla morte di Lala. Secondo quanto riferito da Il Giornale di Brescia, la vittima si era trasferita a Manchester tre anni fa da Calcinate, dove risiedeva insieme alla famiglia. Il padre, prima di imbarcarsi per il volo che lo ha portato in Inghilterra, ha commentato:”Solo oggi saprò di più sul delitto”.

