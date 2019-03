Venezuela, Usa ritirano corpo diplomatico/ Blackout, Guaidò vs Maduro “Paese in tilt”

Gli Stati Uniti d’America hanno deciso di ritirare da oggi tutto il restante personale diplomatico che era rimasto in Venezuela dopo le contestassime elezioni presidenziali e dopo lo scoppio della guerra civile tra Guaidó e il dittatore Nicolas Maduro: il Dipartimento di Stato Usa stamane ha reso noto la decisione della Casa Bianca nel mentre della gravissima situazione di blackout energetico in atto da ormai una settimana a Caracas e nella gran parte del Paese dilaniato dalle lotte contro il potere chavista. Il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez, in una dichiarazione di qualche ora fa ha spiegato che «sebbene i lavori per ristabilire l’erogazione dell’elettricità stanno procedendo ad ampio raggio, sono ormai cinque gli attacchi criminali sferrati contro il nostro sistema elettrico nazionale da giovedì scorso»: il problema è che non ha specificato la natura di tali attacchi, riferendo invece solo l’eventuale colpa criminale all’origine, ovviamente gli Stati Uniti. «Ci sentiamo profondamente commossi ed orgogliosi al vedere il coraggio con il quale i nostri compatrioti stanno affrontando questa atroce aggressione contro il sistema elettrico nazionale. Questa è un’altra vittoria che rivendichiamo, in attesa della vittoria finale contro questo attentato», attacca il Ministro di Maduro.

APPELLI DI GUAIDÓ E MADURO

La versione dell’opposizione è ovviamente diametralmente opposta e giusto nelle scorse ore il Presidente della Assemblea Nazionale Juan Guaidó ha fatto un nuovo appello alla comunità internazionale per la costante situazione di emergenza sociale ed energetica che patisce il Venezuela: «In quattro giorni il paese è andato indietro di cento anni. Anche se l’usurpatore continua a dire che qui non succede niente, qui in Venezuela non esiste nessuna normalità: ci sono i primi saccheggi, i bambini muoiono negli ospedali e la gente è disperata», ha rilanciato in Parlamento il leader dell’opposizione che da tempo prova a concordare con Usa e altri Paesi del Sud America una pacifica conclusione dell’esperienza Maduro con l’indizione delle Elezioni Politiche. La replica del dittatore arriva prima dai social, dove scrive «si continua a fare una forte battaglia per la liberazione del Sistema Elettrico Nazionale, stiamo superando i problemi progressivamente, proteggendo il sistema dagli attacchi lanciati per impedirne il ricollegamento»; poi in un lungo intervento sulla tv di stato è ancora Maduro a rilanciare «Il ripristino della corrente elettrica in Venezuela avverrà a poco a poco e i blackout sono stati opera di menti criminali. Il Governo imperialista degli Stati Uniti ha ordinato questo attacco», ma anche in questo caso non è stata presentata una singola prova a sostegno della sua tesi. La conclusione è un nuovo appello alla parte del Paese che ancora lo segue, «il Venezuela non è ancora stabilizzato e altri attacchi potrebbero essere imminenti. Siamo dalla parte giusta dalla storia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA