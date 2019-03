Boeing 737 Max 8: Europa sospende tutti i voli/ Negli Usa la Faa prende tempo

Restano a terra tutti i Boeing 737 Max 8 che volano in Europa. Lo ha deciso l’Easa, l’agenzia europea per la sicurezza aerea, l’organo che controlla il settore aereonautico dell’Ue, a seguito dello schianto del volo 302 della Ethiopian Airlines che ha provocato la morte di 157 passeggeri. A procedere al primo blocco è stata la Gran Bretagna, quindi si sono accodate Francia, Germania, Irlanda e Italia. Una decisione, quella degli stati europei, che giunge dopo che già Cina, Sud Africa e Indonesia avevano bloccato il Boeing 737 Max 8 immediatamente le ore successive il disastro. Niente da fare invece negli Stati Uniti, dove il noto velivolo è ancora pienamente operativo. «Non ci sono le basi per ordinare la messa a terra del Boeing 737 Max», le parole della FAA, la Federal Administration Aviation, aggiungendo che al momento non sono stati forniti dati che fanno pensare ad un problema nel velivolo. «Continuiamo a esaminare i dati disponibili – ha proseguito la Faa – e se nel corso dell’esame emergessero problemi, la Faa è pronta ad agire immediatamente e in modo appropriato».

BOEING 737 MAX 8: EUROPA SOSPENDE TUTTI I VOLI

In attesa della decisione degli Usa, che intanto ha chiesto alla Boeing di modificare il software di controllo Mcas, Maneuvering Characteristics augmentation system (probabile responsabile del disastro), entro il prossimo aprile, in coda all’Unione Europea si sono messe le autorità di Singapore, Corea del Sud, Malesia e le compagnie aeree Aerolineas Argentinas e l’indiana Jet Airways, con l’aggiunta infine degli Emirati Arabi. Emergono intanto testimonianze per certi versi da brividi di numerosi piloti che hanno denunciato di incidenti sfiorati negli ultimi mesi proprio per via del software in questione, mentre Donald Trump, attraverso Twitter, fa sapere: «Gli aeroplani stanno diventando fin troppo complessi da far volare, una complessità che crea pericolo. Non sono più necessari i piloti ma piuttosto gli informatici del Mit. Non voglio che Albert Einstein sia il mio pilota. Io voglio che a grandi professionisti del volo sia consentito di prendere il controllo dell’aereo facilmente e rapidamente! – per poi chiudere con un appello – le cose vecchie e semplici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA