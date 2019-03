Brasile, sparatoria in scuola a San Paolo: 8 morti/ Video, tra le vittime 5 bambini

Paura a Suzano, città dello stato brasiliano di San Paolo, dove si è verificata una sparatoria in una scuola. Otto persone, tra cui cinque bambini, sono morte. Le altre tre vittime sono un impiegato della scuola e due adolescenti. E sono proprio questi ultimi gli autori della sparatoria. Secondo alcuni media brasiliani l’adulto ucciso è il preside. Un portavoce della polizia militare, secondo quanto riportato da Agi, i due adolescenti sono entrati incappucciati nella scuola pubblica Raul Brasil, a Suzano, a circa 60 chilometri da San Paolo, e hanno dato vita alla sparatoria. “Hanno esploso diversi colpi”, dichiarano i media brasiliani. Così hanno ucciso cinque bambini, sulla cui età non ci sono al momento notizie. I due adolescenti poi si sarebbero suicidati. Il governatore dello stato di San Paolo, Joao Doria, ha scritto su Twitter che le vittime sono state «assassinate in maniera crudele». Per il momento non si hanno altre informazioni sull’accaduto.

BRASILE, SPARATORIA IN SCUOLA A SAN PAOLO: 8 MORTI

Ancora una sparatoria con giovani vittime davanti ad una scuola. È accaduto poco fa a San Paolo, in Brasile. La sparatoria è avvenuta intorno alle 9.30 ora locale. “Quando sono arrivato a scuola… era il caos. Insegnanti, lavoratori, tutti correvano”, ha detto al giornale Folha de S. Paulo un uomo che vive vicino alla scuola. Un altro testimone non identificato ha dichiarato allo stesso quotidiano di aver visto una persona che sparava con una pistola fuori dalla scuola e che poi entrava all’interno proprio mentre le lezioni iniziavano.





