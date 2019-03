Nigeria, crolla scuola: si teme strage/ Video Lagos: decine di bimbi sotto le macerie

Crollo di una scuola in Nigeria, a Lagos: si teme una strage. Il dramma si è consumato questa mattina, mercoledì 13 marzo 2019, nella capitale commerciale del Paese africano: un edificio di tre piani si è sbriciolato in pieno giorno. Ibrahim Farinloye, portavoce della regione sud occidentale dell’Agenzia Nazionale di gestione dell’emergenza, ha affermato ai microfoni della Reuters che non ci sono informazioni ufficiali su eventuali vittime ma sono decine i bambini sotto le macerie. Il crollo, verificatosi nella zona di Itafaji dell’Isola di Lagos: Channels Tv sottolinea che potrebbero essere diverse le vittime e numerose le persone rimaste intrappolate. Sul posto soccorritori e operatori di emergenza, con la struttura segnalata come un edificio residenziale con diversi appartamenti.

CROLLO SCUOLA NIGERIA: SI TEME UNA STRAGE

Sui social network circolano i primi video e le prime immagini dal posto, con la situazione che è letteralmente tragica: soccorritori, parenti e passanti impegnati a scavare sotto le macerie per trovare le persone rimaste intrappolate dopo il crollo della scuola. La Nigeria è spesso colpita da crolli di edifici, con la Reuters che evidenzia che ciò è dovuto alla debole applicazione delle normative e alla povertà dei materiali di costruzione utilizzate. Nel 2016 più di 100 persone persero la vita nel crollo di una chiesa nel sud-est del Paese. Sempre tre anni fa, a Lagos, un edificio di cinque piani crollò in pieno giorno: 30 vittime. Un episodio simile si è verificato recentemente sempre nella capitale economica, con una scuola costruita «per resistere a tempeste e inondazioni» che è venuta già all’improvviso: fortunatamente in quell’occasione non sono stati registrati morti.