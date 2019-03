Brexit verso rinvio: nuovo voto May/ Parlamento boccia Referendum bis: quale proroga?

La terza sera consecutiva di “fuoco” in Parlamento vedrà un nuovo voto, sempre con la Premier May in “bilico”: sull’emendamento “H” da poco Westminster ha respinto con 85 voti favorevoli e oltre 300 contrari il primo emendamento presentato dalla mozione di Theresa May in merito al rinvio della Brexit con una richiesta di dilazione lunga abbastanza per poter permettere lo svolgimento di un nuovo Referendum sulla separazione definitiva tra Ue e Regno Unito. È naufragata la prima ipotesi, quella del Referendum bis, oggettivamente la meno probabile di soluzione dell’impasse dovuto al doppio voto nei giorni scorsi: prima l’affossamento dell’accordo May-Juncker e poi ieri la bocciatura del no-deal. Ora bisogna scegliere quale accordo potrà essere discusso, con l’Unione Europea che si è detta disponibile ad allungare i tempi dell’uscita (ben oltre il 29 marzo) se però dal Parlamento Uk fosse giunta una richiesta unitaria che ponga fine a mesi di discussioni, rinvii e idee tutt’altro che “chiare”.

BREXIT IL “NODO” EUROPEE

In uno dei peggiori momenti della democrazia parlamentare inglese va decisa la scelta forse più importante della storia recente britannica: questo sera si vota di nuovo sul rinvio della Brexit e la Premier May chiede sostanzialmente una breve o lunga “proroga” per poi riorganizzare le forze e tentare l’ennesimo “azzardo” sull’asse Londra-Bruxelles. In caso di voto favorevole al rinvio dei deputati, si aprono due scenari, segnala il Sole 24 ore: «un rinvio breve o un rinvio più esteso, capace anche di scavalcare la scadenza delle elezioni europee e mettere a rischio l’uscita effettiva dell’Isola dalla Ue». La May spinge per la prima opzione ma il Parlamento è tutt’altro che dalla sua parte e nelle prossime ore potrebbe ancora succedere di tutto. Se infatti il suo accordo sarà bocciato per la terza volta, allora sarà necessario chiedere una estensione molto più lunga: in quel caso però Londra dovrà prendere parte alle elezioni europee di fine maggio. Lo ha ben spiegato oggi la portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas: «Per il tempo che il Regno Unito fa parte dell’Ue servono le elezioni». In una dettagliata analisi dei vari scenari sulla Brexit, l’avocato generale della Corte di giustizia europea Eleanor Sharpston sentenzia «Se l’attuale Accordo di divorzio viene approvato a Westminster è molto probabile che il Regno Unito debba chiedere una proroga di 2-3 mesi, al fine di mettere in campo le misure necessarie per attuarlo. Poiché ci sarebbe mutuo interesse nel garantire tale estensione, è improbabile che ottenerlo, in quel contesto, possa presentare grandi difficoltà».

