Confronto Le Pen-Renzi: “Assomigli a Macron”/ Video: “Nessuna lezione da ex premier”

France 2, trasmissione L’emission politique: confronto televisivo tra Marine Le Pen e Matteo Renzi. La leader del Rassemblement National e alleata di Matteo Salvini protagonista di un acceso scontro l’ex premier italiano, nonché esponente di spicco del Partito Democratico. Al centro del dibattito le elezioni politiche dello scorso 4 marzo 2018, il ministro dell’Interno e il presidente francese Emmanuel Macron, sostenuto con forza dal senatore di Rignano. Renzi subito all’attacco: «Madame Le Pen, è vero, io ho perso qualche volta, ma lei ha perso sempre, a tutte le elezioni alle quali ha partecipato: le presidenziali del 2012, del 2017, le regionali… Lei era quella che difendeva la Brexit, e oggi qui a Londra c’è il caos». Chiamato in causa anche Salvini: «Marine Le Pen e Matteo Salvini dicevano che con la Brexit a Londra ci sarebbero stati ospedali migliori, che l’economia britannica non è mai andata meglio. Ma non è vero, sta succedendo esattamente il contrario. Essere a favore dell’Europa non è naif, è utile per i portafogli, per il lavoro. Se la Francia imitasse la Gran Bretagna milioni di francesi perderebbero il lavoro», riporta Il Giornale.

LE PEN VS RENZI: “ASSOMIGLI A MACRON”

Non è tardata ad arrivare la replica della leader dell’ex Front National: «Salvini ha vinto grazie alla sua politica, gli italiani hanno provato Renzi e non gli è piaciuto, lei è passato dal 40% alle europee al 18%. Assomiglia a Macron, speriamo anche in questo. In realtà a noi francesi piacerebbe avere il 4% di disoccupazione del Regno Unito, e i loro fondamentali economici. Se costringiamo i britannici a una ”hard Brexit” ne pagheremo le conseguenze. L’Unione europea sta uccidendo l’Europa». Marine Le Pen ha poi rincarato la dose contro l’ex presidente del Consiglio: «Non mi dia lezioni, lei è stato nominato premier, non eletto, io almeno mi sono presentata alle elezioni».Qui di seguito il video del confronto televisivo tra i due:





