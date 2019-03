Video attentato moschee Nuova Zelanda/ Diretta Facebook: strage diventa “show” social

Una strage in diretta streaming, con il video pubblicato (e poi rimosso) su Facebook. Quanto accaduto a Christchurch, in Nuova Zelanda, conferma come la potenza dei social network sia straordinaria e al tempo stesso pericolosa. Per la prima volta un attentato viene ripreso e trasmesso in diretta durante la sua drammatica esecuzione, con i social network che rendono gli utenti spettatori della macabra strage. Se già i limiti dei social erano apparsi evidenti quando sono diventati strumento di propaganda per i terroristi, ora sono più che mai emersi i pericoli che comporta un loro cattivo uso. Una delle persone che ha partecipato agli attentati alle moschee in Nuova Zelanda indossava una telecamera con cui ha trasmesso la strage in diretta. Poco prima di cominciare l’attacco, uno degli assalitori ha pubblicato su Twitter e sul forum 8chan un link che rimandava ad un lungo manifesto politico con le ragioni dell’attacco, ma comprendeva anche un link alla pagina Facebook dell’attentatore. E c’era scritto che sarebbe stato trasmesso l’attacco in diretta. Con la telecamera sulla fronte, l’assalitore ha ripreso l’attacco ad una delle due moschee colpite, quella di Al Noor. Il video, che dura 17 minuti, è molto violento. La polizia neozelandese ha chiesto che non venga diffuso e ripreso, ma purtroppo sta circolando in rete, perché la violenza diventa uno “show” da seguire…

VIDEO ATTENTATO MOSCHEE NUOVA ZELANDA IN DIRETTA SU FACEBOOK

Sono almeno tre i siti che hanno ripreso e diffuso per primi il video trasmesso su Facebook: lo ha spiegato un portavoce della società di telecomunicazioni Spark al New Zealand Herald. Ma intanto capite del video cominciavano a circolare anche su Facebook, Twitter, Instagram e altri social network. La società neozelandese si è messa subito al lavoro per individuare e bloccare i siti che stanno contribuendo alla diffusione del video, mentre Facebook ha annunciato di aver eliminato diverse copie del video e di aver bloccato i profili dell’assalitore. Anche YouTube si è impegnato a rimuovere i filmati e tutto il materiale. La maggior parte dei giornali e delle televisioni hanno scelto di non pubblicare il filmato, ma non mancano le eccezioni. Sky News Australia infatti è finita nella bufera per aver trasmesso diverse volte una versione editata del video. Non mostrava l’uccisione di nessuno, ma altri momenti dell’attacco. In Italia invece ci sono versioni tronche del video. Ma le polemiche sul ruolo che hanno i social in queste vicende torna inevitabilmente d’attualità. Nonostante le leggi di cui ci siamo dotati, non dobbiamo sforzarci troppo per trovare post e/o video razzisti, antisemiti o islamofobi sui social. E allora ci si torna a chiedere se non sia troppo alto il prezzo da pagare in nome della libertà di espressione? La tolleranza è evidentemente stata troppa, mentre poca è stata l’attenzione dei social che non hanno trovato finora strumenti adeguati per arginare questa deriva.



I SOCIAL TEATRO DEL TERRORE

Chi ha organizzato il doppio attentato di oggi in Nuova Zelanda era evidentemente consapevole della potenza dei social, che fanno il gioco degli attentatori, loro malgrado. Era apparso evidente in occasione dell’attentato di Nizza, con le autorità francesi che chiedevano di non diffondere foto e video della scena dell’attacco. E non solo per l’effetto imitativo che può scatenare. I terroristi hanno trasformato i social in un palcoscenico su cui salire per proiettare il loro “messaggio”. Tutto è stato studiato nei minimi particolari. Lo dimostra anche il particolare dei personaggi di varie uccisioni di stranieri che sono stati impressi sui caricatori delle armi automatiche degli attentatori. C’è quello di Luca Traini, autore della sparatoria a Macerata contro cittadini stranieri dopo la morte di Pamela Mastropietro. Compare anche il nome di Sebastiano Venier, uno dei protagonisti della battaglia di Lepanto. C’è poi quello di Alexandre Bissonette, il 29enne che uccise sei persone in una moschea in Canada. Tra gli altri citati anche Novak Vujosevic, re Carlo Martello, Gastone IV di Béarn e ci sono pure riferimenti alla battaglia di Vienna del 1683 quando i cristiani sconfissero i Turchi. Fermarsi a riflettere non è più sufficiente, è arrivato il momento di agire.

