Gilet Gialli e Black Bloc: Parigi brucia/ Palazzo dato alle fiamme e negozi devastati

Sta andando in scena il 18esimo sabato di proteste dei Gilet gialli in Francia, e Parigi è teatro come al solito di accesi scontri fra manifestanti e forze dell’ordine. Già dalle 11 di questa mattina, come riferisce RaiNews, si sono verificati tafferugli fra i Black bloc e la polizia, sugli Champs-Elysees. Ne consegue che sono già a decine le persone fermate dalle autorità, nel sabato che è stato definito dai manifestanti come “ultimatum a Macron”. Disordini a place des Ternes, ma anche Place de l’Etoile, dove i manifestanti hanno lanciato ciottoli e pietre contro la polizia in tenuta anti-sommossa. Nei giorni precedenti la manifestazione odierna, i gilet gialli parlavano di oggi come della giornata cruciale, forse per attirare ancora più partecipanti alle proteste visti i numeri in calo costante degli scorsi sabati, ma al momento non sono stati ancora rese note le cifre ufficiali relative alle persone che sono scese in piazza. Numerosi coloro che hanno tentato di aggirare i blocchi della polizia per raggiungere l’Eliseo, e durante la loro avanzata hanno saccheggiato e devastato negozi e automobili in sosta.

GILET GIALLI E BLACK BLOC: PARIGI BRUCIA

Preso d’assalto anche il celebre ristorante di lusso Fourquet’s, che è stato completamente devastato al suo interno nel giro di pochi minuti. Diversi i negozi che sono stati distrutti e svuotati della merce, e più che una manifestazione è apparsa una rapina a tutti gli effetti. Una filiale di una banca è stata invece bruciata, e al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, subito occorsi dopo la chiamata. «Gli individui che hanno commesso questo atto non sono né dimostranti né casseur: sono assassini», le parole del ministro dell’interno francese, Christophe Castaner, riferendosi all’episodio dell’incendio, durante una visita al quartier generale della polizia parigina «Sono circa 1.500 – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo gli ultra-violenti che sono venuti per distruggere e fare guerriglia». La sensazione è che sarà una giornata molto lunga dalle parti di Parigi.

