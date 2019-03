San Patrizio 2019, oggi 17 marzo/ La festa verde fra leggende, tradizioni e curiosità

Oggi 17 marzo 2019 si festeggia in tutto il mondo San Patrizio. Si tratta di una festa tipicamente irlandese ma che con il passare degli anni, anche e soprattutto per motivi commerciali, si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo, giungendo anche in Italia. Come ricorda Quotidiano.net, la festa di San Patrizio è una tradizione cristiana che si celebra ogni anno appunto il 17 marzo, in onore del patrono irlandese morto in questo giorno esattamente 1558 anni fa, nel 461 dopo Cristo. E’ stato il primo uomo a portare e a diffondere la parola del cristianesimo in Irlanda, e a lui si deve la famosa croce celtica: la leggenda vuole che Patrizio, nato in Britannia alla fine del quarto secolo, unisse alla religione la tradizione celtica, cercando di rendere il cristianesimo più accettabile, e da tale fusione nacque appunto la croce (simbolo della religione cattolica) con il sole (simbolo invece celtico). In Italia tale festa ha preso piede, come detto sopra, da qualche anno a questa parte, non tanto per la presenza irlandese nel Belpaese quanto per quella degli Irish Pub, che il 17 marzo si colorano di vedere, il tipico colore della festa.

SAN PATRIZIO 2019, OGGI 17 MARZO

Ma perché proprio di verde? Semplicemente perché la festa di San Patrizio sarebbe collegata al trifoglio, il fiore che è anche il simbolo della stessa festa. Pare inoltre che lo stesso venisse usato da San Patrizio (che secondo la leggenda vestiva però d’azzurro), come simbolo della santissima trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. L’Irlanda è inoltre conosciuta come il “paese verde” per i prati che occupano più di due terzi della stessa nazione. Numerosi gli aneddoti legati al santo che oggi si celebra in tutto il mondo, a cominciare dalla leggenda che vuole che tutti i serpenti siano spariti proprio grazie a lui; nel 441 dopo Cristo sembra infatti che il patrono irlandese trascorse quaranta giorni su una montagna sacra, e durante questa permanenza bloccò l’apertura di un’insenatura con un’enorme campana, con l’obiettivo di scacciare via i serpenti, simbolo del peccato pagano. Pare che in Irlanda non vi siano davvero serpenti, ma tale sparizione risalirebbe a due secoli precedenti la comparsa di San Patrizio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA