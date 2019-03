Lorenzo Orsetti, chi è volontario ucciso in Siria/ Isis “eliminato crociato italiano”

Con un nuovo messaggio su Telegram (dopo la recente minaccia di vendetta per le stragi delle moschee in Nuova Zelanda, ndr) l’Isis lancia un annuncio shock che ovviamente andrà verificato dai servizi segreti: «abbiamo ucciso un crociato italiano nei combattimenti a Baghuz», l’ultima roccaforte in Siria dove lo Stato Islamico sta cercando di difendere all’ultimo sangue contro l’offensiva delle forze curdo-siriane appoggiate dalla coalizione Usa. Sempre sul social network, l’Isis ha pubblicato anche la tessera sanitaria e la carta di credito del presunto uomo ucciso; si tratta di Lorenzo Orsetti, volontario italiano che da tempo combatte assieme ai curdi la mano nera di Daesh in terra siriana. «Il crociato italiano è stato assassinato negli scontri nella località di Baghuz» scrivono i terroristi islamisti che postano anche una foto in cui si vede un uomo senza vita con un vestito-uniforme militare. La conferma sull’identità di Orsetti arrivano anche da Rai News24, dove l’inviata da Istanbul Carmela Giglio ha detto poco fa che il volontario italiano è fiorentino di origine e si è legato alle milizie curde assieme alla “brigata internazionale” di volontari già diversi mesi fa. Negli ultimi anni tra le fila delle Sdf si sono uniti molti volontari stranieri arrivati per combattere il ‘califfato’ che si era creato tra Siria e Iraq.

CHI È LORENZO ORSETTI, L’ITALIANO VOLONTARIO ANTI-ISIS

Secondo quanto riportato dal blog del Giornale “Occhi della guerra”, il volontario Lorenzo Orsetti intendeva lanciare una battaglia di civiltà contro i fabbricatori di morte dell’Isis: per questo si è unito alle milizie e per questo si è fatto intervistare lo scorso febbraio dal collega Fausto Biloslavo a Tell Tamer, nel nord della Siria. Al blog del Giornale aveva raccontato la dura vita contro i jihadisti in questi termini: «Un paio di volte sono quasi riusciti ad accerchiarci. Nel deserto hanno contrattaccato e travolto le nostre postazioni. Quando iniziano a morirti i tuoi compagni accanto, soprattutto per le mine e cecchini, non lo dimentichi. Adesso molti miliziani stranieri si arrendono, ma spesso si sono fatti saltare in aria quando non avevano vie di scampo. Lo Stato islamico è un male assoluto. Questa è una battaglia di civiltà». Il nome di battaglia di Lorenzo era “Tekoser”, lottatore, e la notizia della sua morte ora dovrà essere verificata in ultima analisi dalla Farnesina: il forcing a Baghuz è agli sgoccioli ma l’Isis, con gli ultimi combattenti, non vuole arrendersi e intende vendicare la sconfitta con l’eliminazione degli ancora tanti prigionieri sotto la loro “protezione”. Purtroppo Lorenzo, a quanto pare, era tra loro..

