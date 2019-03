Olanda, spara a passeggeri tram Utrecht/ Video, 1 morto e feriti: indagini terrorismo

Mattinata di terrore in Olanda, a Utrecht dove un uomo attorno alle 10.45 ora locale ha cominciato a sparare all’impazzata contro alcuni passeggeri di un tram della linea 24, nella zona residenziale di una delle città più grandi dell’Olanda: il primissimo e ancora parziale bilancio della sparatoria parla di diverse persone ferite e purtroppo almeno un morto, secondo quanto riportato dalla Polizia di Utrecht. Immediato l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine, comprese le squadre speciali anti-terrorismo che hanno subito limitato la piazza per provare a rendere più difficile la fuga del presunto solitario aggressore, anche se non si può escludere l’intervento di un “commando” nei pressi del tram attaccato. Le notizie si rincorrono e come sempre occorre evitare allarmismi “esagerati”, dunque limitiamoci ai fatti: al momento è certo che un uomo ha sparato contro diversi passeggeri del tram 24 di Utrecht e secondo alcuni testimoni sarebbe anche riuscito a fuggire nel trambusto generato nella piazza dove stava transitando il mezzo pubblico.

SI INDAGA PER TERRORISMO

«L’indagine sulla sparatoria a 24 Oktoberplein a Utrecht è in corso. In questo ambito prendiamo in considerazione anche un eventuale movente terroristico», fa sapere su Twitter il canale ufficiale della Polizia di Utrecht dopo che solo un’ora fa la sparatoria era ancora in corso a bordo del tram 24. Secondo il giornale olandese De Telegraaf. l’ospedale universitario di Utrecht ha ricevuto una «richiesta di allestire un servizio di soccorso di emergenza». Migliaia sono gli studenti stranieri che affollano la quarta città d’Olanda e il forte timore è che, se davvero si tratti di terrorismo, possa collegarsi a quanto avvenuto venerdì scorso in Nuova Zelanda negli attentati contro le moschee di Christchurch: l’Isis e il fondamentalismo islamico ha giurato vendetta contro «l’odiato Occidente». Anche per questo motivo le autorità olandesi monitorano con attenzione valutando anche la possibilità che si tratti di un attentato terroristico in “piena regola”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA