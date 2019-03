Oslo, ragazzino accoltella 4 persone nella scuola elementare/ Polizia ferma studente

Sono minuti di terrore quelli vissuti in questi frangenti ad Oslo, dove una persona avrebbe fatto irruzione in una scuola della capitale della Norvegia ferendo almeno 4 persone, tra cui un docente e tre dipendenti dell’istituto. L’assalitore, stando alle prime parziali informazioni che arrivano al riguardo, sarebbe entrato in azione armato di coltello, secondo quanto comunicato dalla polizia. I media locali, riferiscono che il direttore operativo del distretto di polizia di Oslo, Sven Christian Lie, sentito dall’emittente NTB, ha dichiarato:”Abbiamo ricevuto il messaggio alle 8,35 che uno studente ha minacciato un dipendente della scuola con un coltello e abbiamo rapidamente inviato più pattuglie sul posto”. Stando a quanto riferito dal quotidiano locale Dagsavisen, le forze dell’ordine poco dopo le 9 avrebbero neutralizzato l’accoltellatore, che a quanto si apprende dovrebbe essere un ragazzino.

OSLO, RAGAZZINO ACCOLTELLA 4 PERSONE NELLA SCUOLA ELEMENTARE

Non sono ancora note le motivazioni che hanno spinto lo studente fermato dagli agenti di polizia di Oslo ad accoltellare quattro persone all’interno della scuola elementare di Brynseng, inaugurata nel 2017. Come riportato dal Dagsavisen, il direttore delle operazioni di polizia, Sven Christian Lie, ha dichiarato:”Quattro persone sono state inviate al pronto soccorso con lievi ferite. Ora stiamo ascoltando i testimoni e conducendo indagini tecniche sul posto”. La situazione dovrebbe adesso essersi normalizzata dopo che gli agenti sono riusciti a fermare lo studente armato di coltello. Lo ha confermato anche Maria Tindberg, preside dell’istituto, in un messaggio di testo inviato per rassicurare i genitori che hanno i figli a scuola. Gli alunni a quanto pare erano impegnati nelle lezioni mentre l’aggressione andava in atto e potrebbero non essersi accorti di nulla.

