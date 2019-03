Cina, esplosione in impianto chimico: 47 morti/ 90 feriti, alcuni sono gravissimi

Gravissimo incidente avvenuto in Cina a seguito di una violenta esplosione. Sono 47 i morti causati da una deflagrazione che ha distrutto l’impianto chimico della Tianjiayi Chemical, nonché le zone vicine all’azienda, situata in quel di Yancheng, nella provincia orientale del Jiangsu. Stando agli ultimi dati ufficiali comunicati dalle autorità locali e rilanciati poi dai media cinesi, vi sarebbero 32 feriti in condizioni gravissime, in pericolo di vita, e altre decine invece gravi, per un totale di 90 persone coinvolte. L’episodio si è verificato precisamente alle ore 14:50 in Cina, quando in Italia erano le 7:50 di oggi, giovedì 21 marzo. L’evento è stato immortalato con numerosi video e foto che sono stati poi pubblicati su Weibo, il Twitter cinese: numerosi gli operai che sono rimasti intrappolati nel sito dell’impianto dopo il crollo delle strutture, e che sono in attesa di essere soccorsi dai vigili del fuoco e dai medici accorsi.

CINA, ESPLOSIONE IN IMPIANTO CHIMICO: 47 MORTI

Da segnalare anche numerosi feriti, non in pericolo di vita, residenti nei quartieri limitrofi l’impianto, che sono rimasti colpiti dall’onda d’urto provocata dall’esplosione e che ha provocato, ad esempio, la rottura di vetri e porte. Massiccio il dispiegamento delle forze dell’ordine, con i soli vigili del fuoco di Jiangsu che hanno condotto sul luogo dell’esplosione ben 86 mezzi. Come ricorda il sito di Sky Tg24, quella di oggi è solamente l’ultima esplosione verificatasi in Cina negli ultimi tempi, causata per la gran parte da carenze a livello di sicurezza. A novembre, ad esempio, un camion cisterna trasportante del combustibile chimico è deflagrato all’entrata di un impianto, a 100 chilometri da Pechino, uccidendo 23 persone e ferendone22. Nel 2015 sono invece morte 165 persone al porto di Tianjin a causa di un’esplosione di sostanze chimiche, con conseguente danno superiore al miliardo di dollari. Non è da escludere che l’incidente avvenuto oggi sia collegato ad una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 che è stata registrata presso Lianyungang, una città non distante dall’azienda esplosa, anche se al momento non vi sono conferme a riaguardo.

