Gilet Gialli atto 19/ Scontri e arresti in una Parigi blindata: 3mila in piazza

E’ in scena il diciannovesimo sabato di proteste dei Gilet Gialli. Al momento, stando ai numeri riportati dal ministero dell’interno francese, pare siano circa 8.300 le persone scese in piazza, di cui 3.100 nella sola Parigi. Numeri che confermano quindi la tendenza della diminuzione, visto che la scorsa settimana erano 14.500 in tutta la nazione, e 10mila nella sola capitale. Le forze dell’ordine hanno blindato Parigi per evitare i disastri accaduti sette giorni fa, e la polizia ha messo in campo furgoni, blindati e cannoni ad acqua per disperdere la folla e proteggere il centro della capitale d’oltralpe. Inoltre è stato stabilito un cordone rigidissimo e su ordine del prefetto Didier Lallament nessuno può entrare nel perimetro dove si trova l’Eliseo e l’Assemblea nazionale, evitando che la manifestazione possa degenerare, leggasi i saccheggi e le devastazioni sugli Champs-Elysees di una settimana fa. Non sono comunque mancati gli scontri visto che all’ora di pranzo erano 31 le persone fermate, mentre 15 sono state quelle verbalizzate perché sono entrate nell’area vietata, inoltre, sono stati effettuati 2.300 controlli.

GILET GIALLI ATTO 19: SCONTRI E ARRESTI IN UNA PARIGI BLINDATA

Disordini non soltanto a Parigi ma anche a Nizza, dove sono state a decine le persone che hanno ignorato il divieto di manifestazione e che si sono ritrovate presso piazza Garibaldi, nel perimetro vietato. Sei quelli arrestati ma l’intervento della polizia non è bastato per disperdere la folla, visto che alcuni manifestanti si sono seduti a terra intonando la nota marsigliese e gridando libertà. Da segnalare anche un’anziana signora che è caduta durante la carica della polizia, ed è rimasta ferita: portata via dai vigili del fuoco, non è in pericolo di vita. Nizza come Parigi è una città blindata, per via del “rischio evidente di disturbo dell’ordine pubblico”. In gran parte del centro nonché all’aeroporto, c’è il divieto di manifestazione. Particolare attenzione infine a Beaulieu-sur-mer, dove questa sera il presidente cinese Xi Jinping cenerà con Macron.

