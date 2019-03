Manda a sbattere l’aereo per ammazzare la moglie/ Video, il pilota è morto

Botswana teatro di una tragedia: Charl Viljoen, pilota sudafricano per la Kalahari Air Services, ha mandato a sbattere un aereo contro un locale per ammazzare la moglie. E si è sfiorata la strage, come sottolineano i colleghi di Ewn: erano circa 50 le persone all’interno del locale in questione, che però sono riuscite a scappare prima del tremendo impatto in cui ha perso la vita l’uomo. Il quotidiano locale sottolinea che l’episodio si è verificato a Matsieng, a pochi chilometri a nord della capitale del paese Gaborone. Il pilota aveva avuto pochi minuti prima un duro alterco con la compagna, che ha scatenato la sua ira: pugni e calci davanti a tutti nel corso di una festa per l’imminente nascita di un bambino. A evitare il peggio i presenti, che hanno allontanato l’uomo, poi cacciato dal locale.

DRAMMA IN BOTSWANA: IL VIDEO

Secondo una ricostruzione riportata dai colleghi del Botswana, Viljoen ha deciso di rubare un aereo da turismo per poi sorvolare il locale, scendendo sempre più in basso: il pilota ha poi telefonato un collega per sapere se la moglie si trovasse ancora sul posto. E in quel momento ha deciso di puntare verso il posto, schiantandosi: il mezzo ha preso fuoco e si è scatenato un vasto incendio. Fortunatamente i presenti erano riusciti a scappare via dall’edificio: nessun ferito. Per il pilota sudafricano, invece, non c’è stato nulla da fare. Il bilancio dei danni è ingente: il locale, la torre di controllo e circa 13 macchine sono andate distrutte. Il portavoce del club Mark Mansfield ha spiegato: «I membri del Matsieng Flying Club hanno intuito che il pilota avrebbe potuto schiantarsi contro il locale o e ha ordinato l’evacuazione immediata dei locali del club da parte dei circa 50 partecipanti».





