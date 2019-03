Serpente Cobra esce dal water/ Video, donna sotto choc “Mia figlia era seduta sopra”

Attimi di terrore quelli vissuti da una donna di Pretoria, che dopo aver sollevato la propria figlia dal water ha visto un serpente cobra che spuntava dal wc. Il rettile era arrotolato alla base del sanitario, e la bambina di cinque anni si era seduta sopra per fare i propri bisogni senza accorgersi di nulla. Una volta accortasi dell’intruso, la signora Juliette Roos, come ricorda il tabloid britannico Daily Mail, ha gridato aiuto, ed è quindi subito accorso pochi istanti dopo il marito Johan per cercare di liberare il water dal pericoloso rettile. Peccato però che il cobra “sputatore” del Mozambico non ne abbia voluto sapere di uscire, scivolando di nuovo dentro il water. «Mia figlia di cinque anni era andata al bagno e solo quando si è alzata dalla tazza ho visto quel serpente – ha raccontato Juliette Roos – È stato spaventoso, lei non si era accorta di niente e per non terrorizzarla l’ho mandata nell’altra stanza senza voltarsi. Ho chiamato mio marito e anche per lui è stato uno choc. Ha cercato di intrappolare il cobra, ma quando lui ha fatto dietrofront ed è ritornato giù nelle fogne abbiamo deciso di lasciarlo stare». Più in basso il video.

SERPENTE COBRA ESCE DAL WATER: VIDEO

Johan, una volta sentite le urla della moglie, ha pensato ad un ragno: «Non mi aspettavo di trovare un serpente in bagno, mi ha fatto venire i brividi lungo tutta la schiena». Dopo un tentativo di liberare il wc finito male, la coppia ha chiamato un esperto di rettili che con la strumentazione giusta è riuscito a liberare l’animale e a “salvare” la coppia sudafricana. «Come è finito in bagno nessuno può dirlo – ha detto l’esperto Byron Zummerman ai microfoni di News24 – ho il sospetto che sia caduto dall’alto piuttosto che giungere dalla pipa». E stando alle parole che ha aggiunto l’esperto sul cobra, si capisce come la vicenda poteva avere dei risvolti ben più drammatici: «Questi serpenti sono molto velenosi – ha spiegato – e il loro veleno è citotossico, causando un forte gonfiore e perdita di tessuto: è la specie velenosa più comune nell’Africa orientale del sud. Sputano anche il veleno – conclude – quindi bisogna coprirsi gli occhi». Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DEL SERPENTE NEL WATER





