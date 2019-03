Svezia, forte esplosione a Stoccolma/ Diversi feriti: bomba o fuga di gas?

Non si conoscono ancora i motivi né i dettagli: questa notte verso la una si è verificata una forte esplosione nella parte occidentale della capitale svedese, Stoccolma. Fortunatamente non si registrano vittime, ma ci sarebbero numerose persone ferite e diverse in stato di shock. L’esplosione ha danneggiato macchine e distrutto le vetrate di alcuni edifici. Nessuna prova che si sia trattato di una bomba al momento, potrebbe trattare della rottura di una tubatura di gas. La polizia ha chiuso tutta l’area interessata e le investigazioni sono in corso, un testimone che abita nella zona interessata ha detto alla radio locale di essere stato svegliato verso la una da un forte rumore mentre tutta l’abitazione tremava per la forte scossa.

Secondo le ultime notizie le persone rimaste ferite sarebbero cinque, altri sono stati trattati sul posto per lo stato di shock, mentre i vetri di un vicino albergo sono andati in frantumi. Non ci sono sospetti né tracce di persone collegate in qualche modo all’esplosione. In passato la capitale svedese è stata colpita da un sanguinario attentato legato all’estremismo islamico quando un camion si lanciò contro la folla in pieno centro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA