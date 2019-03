Filippine, imprenditore Padova ucciso/ Andrea Guarniero freddato con pistola in casa

Si chiama Andrea Guerniero l’imprenditore di Padova che questa mattina si è scoperto è stato ucciso senza pietà nella sua casa a Dauin, nelle Filippine: la notizia emersa nelle ultime ore riguarda un omicidio molto probabilmente avvenuto ieri pomeriggi, quando Guarnieri è stato purtroppo ritrovato senza vita, freddato, all’interno della sua stessa abitazione. L’imprenditore padovano era giunto nel paese asiatico nel 2014 per via di una sua attività di investimenti immobiliari: pare sia stata la moglie filippina, ora sotto choc, ad aver scoperto il cadavere e avvisato il fratello Daniele che vive invece ancora a Padova. Proprio con l’amato fratello quando viveva a Padova, Andrea Guarniero erano soci di un’azienda di Mestrino, la Multichimica: poi però la decisione di cambiare vita e trasferiti nelle Filippine dove è uscito anche a costruirsi una famiglia con la moglie nativa del luogo e un figlio, oggi di 8 anni. Tutto fino ad oggi quando il dramma esplode nella famiglia dell’imprenditore classe 1970, morto nel mistero dentro la sua abitazione.

IL DRAMMA DELL’IMPRENDITORE PADOVANO

Secondo le primissime notizie che filtrano dalle Filippine fino ai colleghi del Gazzettino, sarebbe stati due uomini ad aver fatto irruzione nella casa di Andrea Guarniero e lo avrebbero freddato con diversi colpi di pistola. Secondo la polizia filippina però, ancora non è chiaro chi potesse avercela con l’imprenditore originario di Padova per poter arrivare a tanto: appassionato di rugby, ex studente di Scienze Politiche a Padova, qui nelle Filippine gestiva diverse imprese immobiliari, le stesse che ora verranno setacciate dagli inquirenti per capire se possano provenire da quell’ambiente i due killer entrati in azione ieri pomeriggio. Saranno disposti gli esami autoptici e con ogni probabilità si avvieranno i primi contatti con la procura di Padova e le istituzioni locali di Dauin.

