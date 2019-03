Il ponte dei cani suicidi/ Video, 50 vittime ma nessuno sa spiegare il perchè

Esiste un ponte in Scozia dove i cani si suicidano. Si chiama Overtoun Bridge, a Dumbarton, ma è stato ribattezzato il “ponte dei cani suicidi” proprio per via dei molti animali domestici che si sono gettati di sotto. La curiosa quanto misteriosa vicenda è svelata in queste ore dal New York Times, e racconta di come quel ponte che si trova a circa 30 chilometri di distanza da Glasgow sia divenuto famoso dagli anni cinquanta in avanti per via appunto dei numerosi casi di suicidi canini. A gettarsi di sotto sono in particolare cani di razza Collie, o comunque dal naso lungo. Il ponte è alto circa 15 metri, e alcuni cani sono riusciti a sopravvivere nonostante la caduta, per poi tentare un’altra volta di gettarsi di sotto. Sarebbero almeno 50 le vittime, mentre i tentativi di “suicidio” sarebbero circa 300, in base alle testimonianze degli abitanti di Dumbarton. Un fenomeno che è stato analizzato e raccontato da trasmissioni, giornalisti e libri, ma nessuno è in grado di dare una risposta precisa a quello che accade. Più sotto il video di un servizio realizzato sul ponte.

IL PONTE DEI CANI SUICIDI

Stando a quanto sostiene Bob Hill, il proprietario della tenuta dove sorge il ponte maledetto, non vi sarebbe nulla di soprannaturale, in quanto i cani sarebbero semplicemente attratti «dall’odore di visoni, martore e altri mammiferi: saltano sul ponte e siccome è un po’ curvo scivolano giù». Sembra che ad attirare particolarmente i nostri amici a quattro zampe sarebbe l’odore dell’urina del visone, che è molto forte e che risveglierebbe nei cani, come ricorda Il Post, l’istinto di caccia. Una teoria che è stata condivisa anche dallo studioso David Sands, che nel 2010 si recò proprio a Dumbarton per studiare questo particolare fenomeno, e che arrivò alla conclusione che i cani, soprattutto quelli con il muso appuntito, venivano attratti dai particolari odori di altri animali presenti nella vallata. Inoltre, anche la vista traeva in inganno, visto che i cani che transitavano sul ponte non si rendevano conto della distanza fra il parapetto e la gola sottostante, cadendo. Di seguito il video del ponte

IL VIDEO DEL PONTE DEI SUICIDI





© RIPRODUZIONE RISERVATA