E’ morto Franco Macrì, padre dell’attuale presidente dell’Argentina, Mauricio Macri. Aveva 88 anni ed era considerato una delle persone più influenti dell’intera nazione sudamericana. Classe 1930, Macri senior era nato in Italia, precisamente a Roma, e non aveva mai dimenticato la sua patria, pur emigrando fin da giovane in America Latina. Si è spento durante la notte fra sabato 2 e domenica 3 marzo, anche se le cause del suo decesso non sono state ancora rese note. La notizia è stata data dal quotidiano El Pais e dalla CNN, ed è molto probabile che la sua morte sia giunta a seguito delle gravi condizioni fisiche dello stesso, che negli ultimi mesi si era ammalato. Macrì è morto nella sua residenza di Buenos Aires e proprio per via delle sue condizioni fisiche aveva deciso di ritirarsi a vita privata, evitando ogni apparizione in pubblico.

FRANCO MACRÌ È MORTO

Non sono stati forniti dettagli ufficiali in merito ai funerali, ma secondo i media argentini è probabile che possa essere celebrata una funzione pubblica, o che venga allestita una camera ardente aperta a tutti. Francesco detto Franco Macri aveva costruito in Sud America un vero e proprio impero, occupandosi nel corso degli anni in particolare di marketing ma anche di edilizia e di servizi. Era emigrato fin da giovane, quando aveva 19 anni (1949), e nel corso della sua vita era riuscito a dare vita a grandi società, affermandosi non solo a livello nazionale. Macri era ricco di famiglia, in quanto sua mamma, Lea Garbini, era proprietaria di un servizio di autobus provinciale in quel di Roma, e appoggiava Benito Mussolini. Il padre, Franco Macrì, era invece il discendente di alcuni nobili decaduti originari della Calabria, e si era schierato apertamente contro il fascismo. Il figlio di Francesco Macrì, Mauricio, è l’attuale presidente dell’Argentina, in carica dal 10 dicembre del 2015.

