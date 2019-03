BATMAN SULLA SCENA DEL CRIMINE/ Travestito “supereroe” alla Polizia “serve una mano?”

Quante volte, per la risoluzione di un crimine, avete fantasticato sull’arrivo di Batman sulla scena del crimine? Bene, il supereroe per una volta ha fatto realmente capolino, ma le forze dell’ordine hanno preferito fare a meno del suo aiuto. Non siamo impazziti, ma ovviamente stiamo ironizzando su quanto accaduto in Canada, e più precisamente in quel di Kelowna, nella British Columbia, dove un uomo travestito da supereroe vedendo un assembramento di auto della polizia si è avvicinato alle forze dell’ordine e ha chiesto in maniera molto naturale:”Posso aiutare?”. Ovvio che il riferimento fosse alle capacità investigative di Batman piuttosto che dettata da uno spiccato senso civico da parte dell’uomo, che è stato prontamente allontanato dagli agenti, evidentemente sconcertati e infastiditi da quella intrusione. La scena, però, non è sfuggita ad un passante…

BATMAN SULLA SCENA DEL CRIMINE

Ed è proprio grazie alla prontezza di un passante che ha ripreso e fotografato la scena se oggi siamo in grado di raccontarvi cos’ha portato Batman sulla scena del crimine in Canada. Innanzitutto dobbiamo dirvi che è arrivato a bordo della sua “Bat-mobile”: meno aerodinamica rispetto a quella ritratta nei cartoni e nei film. L’uomo-pipistrello canadese si sposta a bordo di un pick-up che ritrae la sua effige sul retro della vettura. Ma chi è Batman? No, non è Bruce Wayne. L’uomo, molto noto nella zona, si fa chiamare “Okanagan Batman”, è un appassionato di supereroi e si traveste in occasione di feste per bambini ed eventi a tema. Stizzita, a ragione, la risposta della polizia, che attraverso un portavoce ha commentato:”Quando è in corso un’operazione armata, quindi molto pericolosa, i cittadini dovrebbero rimanere lontani dall’area per non mettere a repentaglio la propria vita”

