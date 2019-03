Brexit, cosa si fa ora?/ No deal, nuovo referendum, elezioni: ogni scenario è nefasto

A tre anni dal referendum sulla Brexit, la Gran Bretagna è nel caos più totale. Ieri, 29 marzo 2019, doveva essere il grande giorno dell’uscita dall’Unione Europea, una sorta di Indipendence Day. Migliaia coloro che si sono ritrovati fuori dal parlamento con le scritte “Brexit now (adesso)” e “Bye bye Ue”, ma fra le mura della Camera dei Comuni il clima era ben diverso. La premier Theresa May ha incassato l’ennesima sconfitta delle ultime settimane, con il suo accordo bocciato per la terza volta di fila con 344 voti contrari e 286 favorevoli. Non è chiara la strategia del primo ministro britannico, così come non è assolutamente chiaro cosa succederà dalle parti di Londra nelle prossime settimane. La sensazione è che la situazione sia ormai sfuggita di mano, e probabilmente nessuno si aspettava cotanta difficoltà nell’uscire dagli stati membri, cosa che appunto si sta verificando in questi giorni. Gli scenari sul tavolo sono tutti nefasti, a cominciare dal tanto temuto no deal, l’uscita senza accordo, che fa paura all’Ue e soprattutto alla Gran Bretagna, visto che andrebbe incontro a sanzioni micidiali anche per una nazione solida come appunto il Regno Unito.

BREXIT, COSA SI FA ORA?

C’è poi l’idea di elezioni anticipate, ma prima la May si dovrebbe dimettere, e ancora, un nuovo referendum sulla Brexit, che forse potrebbe togliere dall’empasse il Regno Unito in caso di “remain” ma che getterebbe al vento tre anni di negoziazioni, manifestazioni e battaglie, e soprattutto, il voto popolare del 2016. Insomma, nessuno è in grado di trovare una soluzione, fatto sta che ieri è definitivamente decaduta la possibilità di posticipare la Brexit al 22 maggio. La prossima data cruciale sarà il 12 aprile, ed entro quella data Londra dovrà trovare nuova strategia con un’ulteriore proroga, che comporterebbe la partecipazione alle elezioni europee, o eventualmente, la temuta uscita con il no deal.

