PAPA FRANCESCO IN MAROCCO/ Accordo con Re Mohammed: “No Gerusalemme capitale Israele”

Un viaggio dall’alto valore simbolico quello che vede protagonista Papa Francesco in Marocco per una visita apostolica di due giorni. In terra islamica il Santo Padre e il Re Mohammed VI hanno siglato però un documento di estrema importanza dal punto di vista politico avente come oggetto Gerusalemme. Recentemente riconosciuta dagli Usa di Donald Trump capitale dello stato d’Israele in maniera unilaterale, il pontefice e il sovrano marocchino hanno voluto ribadire e tutelare lo status della Città santa internazionalmente riconosciuto. Come riportato da Il Messaggero, Francesco e Re Mohammed hanno firmato un documento che recita:”Noi riteniamo importante preservare la Città santa di Gerusalemme / Al Qods Acharif come patrimonio comune dell’umanità e soprattutto per i fedeli delle tre religioni monoteiste, come luogo di incontro e simbolo di coesistenza pacifica, in cui si coltivano il rispetto reciproco e il dialogo. A tale scopo devono essere conservati e promossi il carattere specifico multi-religioso, la dimensione spirituale e la peculiare identità culturale. Auspichiamo, di conseguenza, che nella Città santa siano garantiti la piena libertà di accesso ai fedeli delle tre religioni monoteiste e il diritto di ciascuna di esercitarvi il proprio culto”.

PAPA FRANCESCO IN MAROCCO

Dal punto di vista prettamente religioso la visita di Papa Francesco in Marocco è volta a rinforzare sempre di più i legami tra credi differenti. Lo ha ribadito il Pontefice descrivendo il viaggio come “un’opportunità per promuovere il dialogo interreligioso e la conoscenza reciproca tra i fedeli delle nostre due religioni, mentre facciamo memoria – ottocento anni dopo – dello storico incontro tra San Francesco d’Assisi e il Sultano al-Malik al-Kamil”. Francesco ha aggiunto:”Quell’evento profetico dimostra che il coraggio dell’incontro e della mano tesa sono una via di pace e di armonia per l’umanità, là dove l’estremismo e l’odio sono fattori di divisione e di distruzione”. Il Successore di Pietro ha chiarito come la sfida sia quella della costruzione di “un mondo più solidale” e rispettoso delle diversità:”Questa è una sfida che tutti siamo chiamati a raccogliere, soprattutto in questo tempo in cui si rischia di fare delle differenze e del misconoscimento reciproco dei motivi di rivalità e disgregazione”.

