Terremoto oggi in Grecia, scossa M 5.3/ Sisma spaventa Atene: “nessun danno”

Terremoto Grecia, torna a tremare la terra: come riporta l’istituto sismologico ellenico, è strato registrato un sisma di magnitudo 5.3 alle ore 12.46. La forte scossa è avvenuta nella zona di Atene con coordinate geografiche (lat, lon) 38.36, 22.31 a una profondità di venti chilometri. Dopo gli eventi naturali registrati a giugno e ad ottobre, un nuovo terremoto nei pressi della capitale greca: secondo le prime informazioni rilasciate dalle autorità locali, non sono state registrati feriti o danni. Efthymios Lekkas, capo dell’Agenzia di previsione e protezione contro i terremoti, ha annunciato: «La situazione è sotto controllo: stiamo sorvegliando, ci sono diverse faglie nel Golfo di Corinto».

TERREMOTO GRECIA, NON CI SONO DANNI O FERITI

Come riporta la stampa locale, la Grecia si trova su importanti faglie geologiche e viene colpita frequentemente da sismi, anche se fortunatamente raramente provocano danni. L’ultimo evento catastrofico è datato luglio 2017, quando una scossa di magnitudo 6.7 sull’isola di Kos provocò la morte di due persone e danni consistenti alle strutture presenti nell’aria. Un vero e proprio danno fu registrato nel settembre del 1999: Atene venne colpita da un terremoto di magnitudo 5.9 con epicentro a meno di cinquanta chilometri dalla capitale: il sisma causò il crollo di diversi edifici, danneggiate circa 53 mila strutture, e morirono oltre 140 persone. Una tragedia causata soprattutto dagli edifici di vecchia costruzione, che mise in evidenza un grave problema di edilizia non adeguata alla sismicità.

