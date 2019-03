Elezioni Amministrative Turchia 2019/ Risultati, seggi aperti: Erdogan rischio Ankara

In questo weekend di intensa attività politica internazionale, dopo Slovacchia e Ucraina è anche la Turchia a tornare alle urne per le Elezioni Amministrative 2019 dove 57 milioni di elettori sono chiamati ad eleggere sindaci, consiglieri comunali e amministratori locali un po’ in tutto il Paese musulmano dentro la Nato. Un test certamente cruciale per il partito del Presidente Recep Tayyip Erdogan alle prese con la crisi economica interna e il sempiterno “nodo” dei curdi al confine con la Siria (con il crollo dello Stato Islamico sunnita col quale il “Sultano” ha spesso “interscambio” strategie avendo come nemico comune la minoranza curda). Sono stati 6 i raduni elettorali dove tra ieri e oggi Erdogan prova a tirare la “volata” ai candidati del suo movimento, il AKP: a Istanbul l’ex premier Binali Yildirim nei sondaggi appare in leggero vantaggio su Ekrem Imamoglu, membro dell’opposizione. Ma è nella Capitale di Turchia Ankara dove Erdogan rischia più di tutte le altre città in competizione: il candidato dell’opposizione Mansur Yavas – sconfitto di misura 5 anni fa dopo uno scrutinio molto contestato, ricorda l’Ansa – parte favorito sull’ex ministro Mehmet Ozhaseki.

TEST PER ERDOGAN: “RISOLVERÒ IL CAOS IN SIRIA”

Le Elezioni Amministrative sono dunque tutt’altro che un “test indicativo” per il Presidente, contestato pesantemente specie nelle grandi megalopoli per la crisi della lira iniziata ad agosto e peggiorata nello scorso dicembre. Erdogan ha detto che la stessa sopravvivenza della Turchia è in gioco con queste votazioni, facendo riferimento e cavalcando il fattore “islamofobia” visto negli attentati in Nuova Zelanda. Dietro la bandiera del “pericolo”, Erdogan chiede al popolo turco di serrare i ranghi e votare per la “sicurezza” contro la novità incerta: disoccupazione è al 13,5% e l’inflazione supera il 19,6% sono però solo due degli esempi di come l’AKP potrebbe perdere diverse posizioni in queste Amministrative 2019. Le urne si chiudono alle 15 in Italia e i risultati potrebbero essere già noti nella prima serata: si scelgono i 1.289 sindaci fra le 30 città metropolitane, 51 capoluoghi provinciali e 922 distretti. Il leader turco ha però promesso che dopo il voto «Definiremo sicuramente la questione della Siria sul campo, se possibile, e non sul tavolo, come primo compito dopo le elezioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA