Elefante pestato con bastone schiaccia il domatore/ Video choc: “Si è seduto sopra”

Un video decisamente choc ci giunge dall’India, dove un uomo è morto schiacciato da un elefante. L’episodio è accaduto precisamente a Karapuzha, nel distretto indiano del Kerala, a sud della nazione, e vede la vittima, il 40enne custode dello stesso animale, essere schiacciato sotto l’enorme peso del mammifero. A testimonianza di questi drammatici attimi, un video girato dalle telecamere del sistema di sorveglianza a circuito chiuso, che evidenziano quanto accaduto: Arun Panikkar, così si chiamava l’uomo ucciso dall’elefante, stava addestrando l’animale utilizzando un tubo di gomma: l’elefante doveva inginocchiarsi ma non sembrava voler rispondere ai comandi. Forse infastidito o forse semplicemente perché in quel momento aveva voglia di farlo, il pachiderma si è seduto sul proprio istruttore che nel frattempo era scivolato cadendo nei pressi dell’elefante, un vero e proprio scherzo del destino. Nonostante lo “schiacciamento” sia durato pochi istanti, e il gigante mammifero si sia alzato subito dopo grazie all’arrivo di un altro istruttore, per l’uomo non vi è stato più nulla da fare.

ELEFANTE SCHIACCIA IL PROPRIO ISTRUTTORE/ VIDEO CHOC

L’elefante, del resto, ha un peso che varia dalle 2.7 alle 6 tonnellate, insostenibile per l’uomo, e l’istruttutore è spirato molto probabilmente per via dello schiacciamento delle vie respiratorie, o della testa. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi ma quando sono giunti nella gabbia dell’elefante non vi era ormai più nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati dopo l’incidente, e i medici hanno spiegato che la vittima era deceduta pressoché all’istante. Allertate anche le forze dell’ordine, che hanno fatto partire un’indagine anche se l’episodio, come si nota dal filmato, appare il più classico dei casi in cui un animale in cattività si ribella, giustamente o meno, nei confronti del suo padrone. Spesso e volentieri succede infatti che animali “pericolosi”, come possono essere tigri, leoni, orsi e appunto elefanti, nonostante per una vita siano stati educati e migliori amici del loro padrone, si ribellino, e nella maggior parte dei casi finisce male per l’uomo. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELL’UOMO SCHIACCIATO DALL’ELEFANTE





