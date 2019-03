Bolsonaro twitta video “pioggia dorata”/ Poi chiede: “Cos’è?”: polemiche in Brasile

Jair Bolsonaro nella bufera: il presidente del Brasile ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter il video di un uomo che urina in testa ad un altro durante una festa di Carnevale, la pratica sessuale nota come “pioggia dorata”. L’intento di Bolsonaro era con ogni probabilità quello di condannare lo spettacolo andato in scena durante una delle tante sfilate che lo hanno messo nel mirino in questi giorni nel Paese: la sua mossa, però, gli si è ritorta contro. Come sottolineato da Il Post, infatti, molti utenti, tra cui anche suoi sostenitori, e commentatori, hanno criticato la sua decisione di pubblicare il video – definito “osceno” e “pornografico”. Subissato dai tweet dei frequentatori del social network, alcune ore più tardi, Bolsonaro ha nuovamente cinguettato:”Cos’è una pioggia dorata?”. Era una domanda “ingenua” in risposta alle polemiche scaturite dal video da lui pubblicato o lo scaltro tentativo di fingere di cadere dalle nuvole mostrandosi “ignorante” in materia per discolparsi?

BOLSONARO TWITTA VIDEO “PIOGGIA DORATA”

Ad aggravare la pubblicazione del video della “pioggia dorata” da quello che – ricordiamolo – è il presidente del Brasile, c’è stato anche il fatto che le immagini per alcune ore siano state visibili senza alcuna mediazione che avvisasse del contenuto spinto. Twitter ha poi provveduto a mostrare un messaggio in tal senso. Bolsonaro dal canto suo aveva accompagnato il filmato con queste commento:”Non sono a mio agio a mostrarlo, ma dobbiamo far vedere la verità così che la popolazione possa sapere e decidere le proprie priorità. Questo è quello che sono diventate molte feste di carnevale in Brasile”. Per le sue posizioni razziste e omofobe Bolsonaro è finito quest’anno nel mirino delle sfilate del Carnevale brasiliano, noto per essere una celebrazione molto aperta, pluralista, e alle volte anche provocatoria. In un primo momento si era pensato anche che Bolsonaro avesse chiesto “Cos’è una pioggia dorata?” in relazione alla storia – mai confermata – secondo cui Donald Trump sarebbe sotto ricatto da Vladimir Putin, in possesso di un filmato in cui il presidente Usa chiede a delle prostitute di urinarsi addosso in un albergo di Mosca.

O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 6 marzo 2019





