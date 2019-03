Brexit, May: “Ora o mai più”/ “Se bocciate il mio accordo non lasceremo l’Ue”

Ha il sapore dell’ultimatum: “Ora o mai più”, “now or never” per dirla alla maniera britannica, l’appello di Theresa May alla vigilia del voto del Parlamento – l’ennesimo – sull’accordo per la Brexit frutto dell’intesa tra la premier e l’Ue. Un compromesso che non convince praticamente nessuno, né i brexiters più convinti, né coloro che lavorano per un’uscita dall’Unione Europea il più morbida possibile. La “terza via” illustrata dalla May in un applauditissimo discorso pronunciato a Grimsby, fortino antieuropeista che nel 2016 al referendum Brexit assegnò un corposo 72% ai “Leave”, è quella che prevede addirittura una permanenza del Regno Unito all’interno dell’Ue – scenario che l’inquilina di Downing Street vuole assolutamente scongiurare – perché tutte le altre strade possono far naufragare l’uscita dell’Uk dall’Unione Europea. May in questo senso è stata chiara:”È il momento di dire sì, altrimenti la Brexit potrebbe essere annacquata o, peggio, cancellata”.

MAY, “ORA O MAI PIU'”

Ma quante possibilità ci sono – realisticamente – che l’accordo siglato dalla May venga ratificato in occasione del voto che si terrà martedì prossimo alla Camera dei Comuni? Poche, pochissime. La linea della premier sulla Brexit sembra destinata ad essere nuovamente umiliata dal Parlamento, con il nodo principale che resta sempre quello del backstop, il meccanismo che – spiega bene Il Post – “entrerà in vigore alla fine del 2020 (o più avanti, se venisse deciso diversamente) nel caso in cui Regno Unito e UE non troveranno un accordo complessivo sui loro rapporti post-Brexit che garantisca l’esistenza di un confine non rigido tra Irlanda (paese membro dell’UE) e Irlanda del Nord (regione del Regno Unito)”. Come riportato da La Repubblica, la May ha chiarito come dal suo punto di vista anche un’estensione della scadenza del 29 marzo – fissata inizialmente come deadline per l’uscita del Regno Unito dall’Ue – non sarebbe un buon approdo per la trattativa. Quasi quanto il tanto temuto “no deal”, su cui anche l’Unione Europea, dice la premier, dovrebbe fare di più:”Tutti dobbiamo fare uno sforzo per raggiungere il nostro obiettivo, anche l’Ue, perché il No Deal interessa anche loro”.

